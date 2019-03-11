Сразу две критических уязвимости: все компьютеры на Windows 7 неожиданно взломали

Наука и технологии

В воскресенье, 10 марта, в официальном блоге Google появилась информация о том, что компании удалось обнаружить в Windows 7 сразу две критических уязвимости, которые уже используются хакерами для внедрения вредоносного кода в ОС. Чисто пострадавших при этом не уточняется, пишет техноблог.

Так как речь идет об уязвимости нулевого дня, которая состоит из двух брешей в системе защиты, из сообщения следует, что все компьютеры на Windows 7 неожиданно взломали, ибо никакого способа защиты от обнаруженной «дыры» в безопасности пока что нет.

В свою очередь, Microsoft уже признала, что такая проблема действительно имеет место быть, но над ее решение уже работают специалисты, однако на полную ликвидацию бреши уйдет порядка 10 дней, а возможно и больше.

Чтобы уже сейчас защититься от критической бреши, которую обнаружила Google, компания Microsoft советует обновить Windows 7 до Windows 10, где подобной проблемы попросту нет. Сейчас же все компьютеры и иные электронные устройства, работающие на седьмой «винде», могут быть взломаны, потому как брешь позволяет выполнять произвольный вредоносный код без каких-либо ограничений и с правами суперадминистратора, поэтому пользователи не смогут даже понять, что их электронное устройство чем-то заразили.

Издание отмечает, что подобная информация не лучшим образом сказывается на репутации Microsoft, в программном обеспечении которой снова и снова обнаруживают какие-то недочеты. Хорошего во всем этом ничего нет, потому как почти наверняка за многие годы существования уязвимости в Windows 7, о которой сообщила Google, ее успели обнаружить десятки хакеров, используя для заражения компьютеры обычных пользователей. Она позволяет украсть личные данные, перехватывать данные, показывать рекламу, а также выполнять любые другие действия, вплоть до полного удаления ОС и всех файлов.

Ранее появилась информация, согласно которой все компьютеры на Windows 7 принудительно сильно ограничили.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», год назад эксперт в области кибербезопасности Набил Ахмед (Nabeel Ahmed) нашел уязвимость, которая позволяет отказать хозяину техники в обслуживании. Найденная уязвимость позволяет злоумышленнику одним действием вызвать BSOD (Blue Screen of Death, так называемый синий экран смерти) — сообщение о критической системной ошибке в системах Microsoft Windows.

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