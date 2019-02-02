Переведут принудительно: пользователей Windows 7 вынудят перейти на «десятку»

Наука и технологии

Компания Microsoft начинает предпринимать действия по принудительному переводу компьютеров на операционной системе Windows 7 на новенькую Windows 10. Об этом пишет специализированый портал.

Несмотря на то, что «семерка» вышла еще около десяти лет назад, на ней в настоящее время работают около более чем 500 млн компьютеров по всему миру. За этот срок операционка успела обрести невероятно большую популярность, став самой распространенной ОС в мире.

Тем не менее, компанию Microsoft такое положение дел не устраивает, поскольку она продвигает более «универсальную» Windows 10.

Поэтому в конце января Microsoft начала показывать пользователям компьютеров на базе Windows 7 сообщение со словами о том, что вскоре их операционная система перестанет получать обновления (бесплатно), в результате чего даже критические уязвимости, которые могут быть обнаружены, не будут устраняться. Именно поэтому американская корпорация настоятельно советует обновиться до Windows 10 прямо сейчас, но при этом она не предоставит бесплатную лицензию.

Судя по всему, пишет издание, пользователи не могут полностью отказаться от показа нового рекламного баннера Windows 10. Как пишут некоторые обладатели компьютеров на базе Windows 7, он теперь показывается едва ли не при каждом включении компьютера, а отключить его демонстрацию в настройках никак нельзя. На нем компания Microsoft перечислила основные неприятные особенности, которые ждут пользователей, которые не станут устанавливать новую ОС. Это должно заставить многих задуматься об обновлении в ближайшем будущем.

Так, например, компания Microsoft не обещает возможность полноценного использования облачного офисного пакета Office 365, который после прекращения программной поддержки Windows 7 может начать работать на компьютерах под ее управления некорректно. Чтобы всего этого не случилось пользователей буквально принудительно пытаются заставить нажать на кнопку загрузки и установки Windows 10.

Такие меры должны привести к тому, что многие пользователи «семерки» все же решатся на установку новой операционной системы.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в апреле прошлого года произошел глобальный сбой — компьютеры выходили из строя из-за Windows 10. Кроме того, в октябре 2018 года многие пользователи жаловались на то, что новое обновление для Windows 10 оказалось с неприятным сюрпризом. После установки пакета «Version 1809» пользователи неожиданно обнаружили, что с их компьютеров пропали важные файлы.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter