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Записано в историю черными буквами: политолог рассказал, как Кремль подставил Россию с проектом «Новороссия»
В России признают: токсичный кремлевский проект «Новороссия» хоть и потерпел крах, но показал суть российской политики и заставил мировое сообщество во всех негативах искать «русский след». Действия Кремля теперь рассматриваются как «заведомо злонамеренные». На это обращает внимание российский журналист и политолог Александр Морозов.
«Откровенная злонамеренность Кремля в отношении соседнего народа в XXI веке записана уже большими и черными буквами. Проект „Новороссия“ привел к тому, что неизбежно пересмотрены и все элементы ранней политики Кремля в отношении Украины: теперь они выглядят исключительно как подготовка вторжения», — предупреждает политолог в своей колонке для издания New Times.
Морозов приходит к выводу, после «чудовищного исторического поворота» с Крымом и с проектом «Новороссия» Кремлю больше не удастся поддерживать хорошую репутацию в глазах бывших партнеров. «Кремль, для того, чтобы микшировать захват Крыма, поддержал проект распада Украины. Теперь этот проект „Новороссия“ навсегда записан в историю Восточной Европы. Не существует никакой аргументации, которая вывела бы это события из одного ряда с историей раздела Польши или оккупации стран Балтии», — подытожил политэксперт.
Напомним, ранее политолог Пионтковский высказал мнение, что Кремлю удалось создать не «Новороссию», а ее огрызок.
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