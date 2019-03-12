Где смотреть онлайн «Динамо» — «Челси»: расписание трансляций матча Лиги Европы

Спорт

В четверг, 14 марта, киевское «Динамо» на столичном «Олимпийском» проведет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против английского «Челси». Как известно, в первой встрече подопечные Александра Хацкевича были разгромлены на «Стэмфорд Бридж» — 3:0.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА «ДИНАМО» — «ЧЕЛСИ»

В прошлое воскресенье «Челси» в рамках 30-го тура чемпионата Англии на своем поле лишь в компенсированное арбитром время спасся от поражения в поединке с «Вулверхэмптоном» — 1:1 (Азар, 90+2 — Хименес, 56). Подопечные Маурицио Сарри с 57 очками занимают в премьер-лиге шестое место, на один пункт отставая от «МЮ», на три — от «Арсенала» и на четыре — от «Тоттенхэма» (при этом у «Челси» еще игра в запасе).

В свою очередь, динамовцы в столичном дерби без проблем разгромили «Арсенал-Киев» — 4:0 (Гармаш, 28, 39, Сидклей, 36, Цыганков, 45+1, с пенальти). Команда Хацкевича по-прежнему занимает в премьер-лиге второе место, отставая от «Шахтера» на семь очков.

В прямой трансляции матч «Челси» — «Динамо», которую из-за перебора желтых карточек пропустит полузащитник киевлян Виталий Буяльский, на территории Украины покажет телеканал «Футбол 1». Начало встречи 14 марта — в 19:55. Кроме того, начиная с 19:00, эксперты в студии программы «Путь к Баку» (в столице Азербайджана состоится финальная игра турнира) обсудят предстоящую дуэль на «Олимпийском», а после финального свистка подведут ее итоги.

Напомню, что выход в ¼ финала Лиги Европы УЕФА оценивает в 1,5 млн евро призовых.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, когда в чемпионате и Кубке Украины сыграют «Динамо» и «Шахтер».

Фото ФК «Динамо»



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