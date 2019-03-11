Происшествия

На военном аэродроме оккупантов в Крыму произошло опасное ЧП (фото)

Пока россияне заполняют истребителями аэродром «Бельбек» в аннексированном Крыму, сам аэродром оказался в оползневой зоне и рискует оказаться разрушенным. Пришел в движение оползень в микрорайоне Любимовка, отхватив кусок территории аэродрома. Также новыми разрушениями грозит «оживший» оползень в районе Учкуевки.

По информации крымских СМИ, сдвиг почвы в районе аэродрома «Бельбек» случился утром 7 марта. Возникла трещина протяженностью около 120 метров. Ограждение территории «Бельбека» придется перенести на 15−20 метров.

Напомним, в районе аэродрома «Бельбек» в 2018 году активно велось строительство новой взлетной полосы, в том же районе производится добыча песка, необходимого строителям. Такие условия способствуют сползанию склона в море.

Фото sevastopol. su

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