26.29 / 26.56 29.52 / 30.01
Киев: +9
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

На военном аэродроме оккупантов в Крыму произошло опасное ЧП (фото)

11:55 11 марта 2019   711
бельбек
Инф. «ФАКТОВ»

Пока россияне заполняют истребителями аэродром «Бельбек» в аннексированном Крыму, сам аэродром оказался в оползневой зоне и рискует оказаться разрушенным. Пришел в движение оползень в микрорайоне Любимовка, отхватив кусок территории аэродрома. Также новыми разрушениями грозит «оживший» оползень в районе Учкуевки.

По информации крымских СМИ, сдвиг почвы в районе аэродрома «Бельбек» случился утром 7 марта. Возникла трещина протяженностью около 120 метров. Ограждение территории «Бельбека» придется перенести на 15−20 метров.

бельбек

Напомним, в районе аэродрома «Бельбек» в 2018 году активно велось строительство новой взлетной полосы, в том же районе производится добыча песка, необходимого строителям. Такие условия способствуют сползанию склона в море.

Фото sevastopol. su

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..

Киев
+8

Ветер: 6 м/с  3
Давление: 731 мм

Погода в других городах
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины