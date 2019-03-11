- 14:15 В центре Киева штормовым ветром сорвало крышу с дома
- 14:10 Поцелуй Потапа и гнев Дана Балана: чем запомнился первый эфир «боев» на «Голосі країни»
- 13:57 Это безопасно: Ульяна Супрун рассказала о вакцинации против кори
- 13:50 Мэру Одессы Труханову вручено новое подозрение
- 13:43 Российский самолет экстренно приземлился из-за бомбы: первые детали ЧП
- 13:37 «Бавария» — «Ливерпуль»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 13:35 Великий пост: что нужно обязательно сделать, а что запрещено категорически (календарь питания)
- 13:33 Названо условие, при котором Путин устроит новую агрессию против Украины
- 13:26 Стало известно, сколько нужно платить за газ, если в квартире нет счетчика
- 13:22 Еще один человек стал жертвой непогоды в Украине
На военном аэродроме оккупантов в Крыму произошло опасное ЧП (фото)
Пока россияне заполняют истребителями аэродром «Бельбек» в аннексированном Крыму, сам аэродром оказался в оползневой зоне и рискует оказаться разрушенным. Пришел в движение оползень в микрорайоне Любимовка, отхватив кусок территории аэродрома. Также новыми разрушениями грозит «оживший» оползень в районе Учкуевки.
По информации крымских СМИ, сдвиг почвы в районе аэродрома «Бельбек» случился утром 7 марта. Возникла трещина протяженностью около 120 метров. Ограждение территории «Бельбека» придется перенести на 15−20 метров.
Напомним, в районе аэродрома «Бельбек» в 2018 году активно велось строительство новой взлетной полосы, в том же районе производится добыча песка, необходимого строителям. Такие условия способствуют сползанию склона в море.
Фото sevastopol. su
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..