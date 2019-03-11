Происшествия

В Одессе задержали угнанный автомобиль с девушкой известного активиста за рулем

На въезде в Одессу задержали автомобиль одного из благотворительных фондов, разыскиваемый Генпрокуратурой в качестве вещдока в деле об экономическом преступлении. Машина числилась в угоне. Как сообщили в полиции, за рулем автомобиля Toyota находилась девушка, жительница Одессы. Для дачи объяснений ее доставили в Хмельницкий отдел полиции.

Благотворительный фонд, у которого угнали автомобиль Toyota, был основан бывшим губернатором Одесской области и «по наследству» достался его преемнику.

По некоторым данным, автомобилем управляла близкая знакомая известного одесского активиста, у которого «особые отношения» с правооохранителями. Проводится проверка.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Одессе участились нападения на активистов, об этом даже взялся снять фильм европейский телеканал. Так, экс-лидера «Правого сектора» Сергея Стерненко сначала жестоко избили, затем в него стреляли. Во время третьего за три месяца покушения на Стерненко напали с ножом. Так же с ножом в Одессе напали на лидера местной ячейки организации «Автомайдан», телеведущего «Суспільного мовлення» и члена Совета общественного контроля НАБУ Виталия Устименко.

А лидеру Одесской городской организации партии «Сила людей» Олегу Михайлику, на которого 22 сентября 2018 года было совершено покушение, пришлось удалить часть легкого. Операцию делали в Германии.

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