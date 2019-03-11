Непогода парализовала движение на международной трассе возле границы с Румынией (фото)

Происшествия

Штормовой ветер с порывами до 35 м/с доставил немало неприятностей жителям западных регионов Украины. Утром 11 марта ветер повредил линии электропередач на международной трассе в Черновицкой области. Возле пограничного пункта пропуска «Порубное» на границе с Румынией движение автотранспорта пришлось перекрыть, пока с дороги не будут убраны электроопоры.

Пострадали исторические здания и памятники архитектуры. На холмах возле Ужгорода ветром был поврежден легендарный Невицкий замок — архитектурная достопримечательность осталась без крыши.

В Черновцах повреждена кровля на здании областной филармонии. А в Луцке лишилась фасада местная достопричательность — здание в центре города на Театральной площади, известное в народе как «Биг-Бен», «Бим-Бом» или башня с часами. Фасадная утепляющая обшивка появилась на здании совсем недавно — в 2016 году.

В Луцке на стройке упал башенный кран. Пострадавших нет, но масштабы разрушений на месте ЧП еще выясняются.

Напомним, синоптики прогнозируют, что ветер стихнет к 12 марта, а пока гражданам стоит соблюдать меры предосторожности на время непогоды.

Фото volynpost.com, Pavlo Homonaj/Facebook, bukinfo.com.ua

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