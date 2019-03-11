Деньги

Стало известно, сколько нужно платить за газ, если в квартире нет счетчика

Ажиотаж вокруг стоимости газа для граждан, чье жилье не оборудовано счетчиками, продолжается. Теперь в вопросе появилась некоторая определенность. Кабинет министров опубликовал свое последнее постановление, снижающее нормы потребления газа. Однако решения правительства по-прежнему продолжают оспаривать в судах, что грозит очередной юридической коллизией и непониманием, по каким же тарифам платить за голубое топливо.

На днях в газете «Урядовий кур'єр» таки опубликовали постановление правительства от 27 февраля 2019 года, которым в Украине в очередной раз снизили нормы потребления газа для тех граждан, которые используют голубое топливо без счетчиков. В частности, при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения месячную норму потреблении газа установили на уровне 3,28 кубического метра на человека. При этом, если в доме отсутствуют горячее водоснабжение и газовый водонагреватель, норма составляет 5,39 кубометра, а при наличии газового водонагревателя — 10,49 куба на человека в месяц.

Стоит напомнить, что предыдущее решение о снижении норм потребления газа для обычной квартиры с газовой плитой до 3,29 кубометра на человека было принято 30 января 2019 года — после того, как газовые компании признали через суд недействительным еще более раннее постановление, № 203 от 23 марта 2016 года, снизившее нормы потребления газа для домохозяйств, не оборудованных газовыми счетчиками. Дело в том, что в начале 2019 года, когда миллионы украинцев получили от региональных газовых компаний счета за декабрь 2018-го, суммы в которых оказались втрое больше, чем месяцем ранее, правительство было вынуждено вмешаться в ситуацию.

Однако после январского снижения Кабмином норм потребления газа до 3,29 кубометра на человека представители газопоставляющих компаний заявили, что считают такие нормы неоправданно заниженными. Как сказал глава Ассоциации газового рынка Украины Денис Сенектутов, газовщики утвердили с органами исполнительной власти и Антимонопольным комитетом некий свой проект постановления, который предусматривает повышение норм потребления газа в среднем до 7,24 кубометра на человека.

Причем газовщики не ограничились только предложением своих норм потребления. Уже 21 февраля 2019 года в Окружном административном суде Киева было открыто новое производство по иску об отмене постановления Кабмина от 30 января 2019 года о снижении норм потребления газа.

При этом истец, которым выступила компания «Кременчуггаз», подал в суд заявление об обеспечении иска путем остановки действия оспариваемого постановления. И суд заявление удовлетворил. Юридически это означает, что до окончания рассмотрения дела по существу постановление правительства еще не отменено, но рассчитывать по нему плату за газ нельзя. Кроме того, юристы считают, что у газовщиков есть все шансы выиграть суд, так как правительство вновь не выполнило все необходимые процедуры до принятия документа.

Стоит отметить, что, похоже, некоторые газовые компании все же решили выполнять правительственное постановление, во всяком случае пока оно окончательно не отменено судом. Правда, не последнее, февральское, а предыдущее, принятое в конце января. В частности, столичная компания «Киевгаз» опубликовала на своем сайте тарифы, по которым будет начисляться плата за газ, использованный в феврале 2019 года.

В сообщении говорится, что в случае отсутствия газовых счетчиков применяются нормы потребления природного газа, утвержденные постановлением Кабинета министров Украины от 30.01.2019 года № 63 «Некоторые вопросы потребления природного газа бытовыми потребителями». То есть за одного человека необходимо заплатить из расчета потребления 3,29, а не 3,28 кубометра газа. Льготные нормы потребления остаются без изменений: в размере, установленном в соответствии с постановлением Кабмина № 409 от 06.08.2014 года. Любопытно, что льготные нормы потребления теперь оказались выше обычных.

Плата за природный газ при отсутствии счетчика

Не менее болезненным останется вопрос самой цены газа для населения. Сейчас она составляет 8,548 грн за кубометр. Но этот тариф тоже оспаривается в судах. Недавно Окружной административный суд города Киева признал противоправным и недействительным постановление Кабмина № 315 от 27 апреля 2016 года, которым в том числе определялся порядок формирования цены на природный газ для нужд населения. В частности, решение суда гласит, что правительство Украины нарушило порядок принятия обжалуемого постановления в части его согласования с секретариатом Энергетического сообщества и Государственной регуляторной службой Украины. Юристы считают, что это может повлечь за собой признание недействительными и более поздние газовые решения Кабмина. Любопытно, что дело рассматривалось судом с 2016 года, но решение было принято только сейчас.

Естественно, что Кабинет министров Украины подал апелляцию на решение Окружного административного суда. При этом правительственную точку зрения озвучил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Сегодня вопрос изменения цены на газ в сторону снижения может быть решен только в сотрудничестве и при согласовании со Всемирным банком, Международным валютным фондом. Если Украина это сделает в одностороннем порядке, то она получит отказ от сотрудничества от международных партнеров и, как следствие, глубокий экономический кризис. Это честный ответ. Все остальное — манипуляции политиков», — заявил Гройсман.

Кстати, в последнее время все чаще звучат заявления об очередном повышении стоимости газа для населения уже с мая 2019 года. Целью такого шага называют приведения тарифов на газ для населения к рыночным ценам.

Однако, по данным Министерства экономического развития, в феврале стоимость импортного газа в Украине снизилась на 8,5% по сравнению с ценой в январе. Так, цена зарубежного голубого топлива для украинских поставщиков в среднем упала до 290,91 доллара (7 700 гривен) за тысячу кубометров. В январе цена импортного газа составляла 8892,13 гривни или 317,95 доллара за тысячу кубометров.

Кстати, ранее представители газовых компаний уже заявляли, что экономических предпосылок для нового повышения газовых тарифов для населения нет. Ведь с 1 марта 2019 года НАК «Нафтогаз Украины» снизил стоимость газа для промышленных потребителей. По сравнению с ценами в феврале 2019 года в марте они будут меньше на 14,5−15,1%. В зависимости от объемов закупки и условий оплаты стоимость тысячи кубометров газа будет составлять от 7 405 грн до 8 160 грн без учета НДС и расходов на транспортировку. А ведь именно к этим ценам правительство стремится привести тарифы на газ для населения.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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