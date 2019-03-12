«Динамо» — «Челси»: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Спорт

В четверг, 14 марта, киевское «Динамо» на столичном «Олимпийском» сыграет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против английского «Челси» (начало — в 19:55). К сожалению, в первой игре на «Стэмфорд Бридж» подопечные Александра Хацкевича уступили команде Маурицио Сарри — 0:3.

«ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию встречи «Динамо» — «Челси», за которой вы сможете следить в этой новости.

Команды Сарри и Хацкевича в чемпионатах Англии и Украины

В воскресенье, 10 марта, «Челси» в рамках 30-го тура чемпионата Англии на своем поле лишь в компенсированное арбитром время спасся от поражения в поединке с «Вулверхэмптоном» — 1:1 (Азар, 90+2 — Хименес, 56).

«Челси»: Аррисабалага, Аспиликуэта, Рюдигер, Давид Луис, Эмерсон, Канте, Жоржиньо (Виллиан, 72), Ковачич (Лофтус-Чик, 57), Педро (Хадсон-Одои, 61), Азар, Игуаин.

Подопечные Маурицио Сарри с 57 очками занимают в премьер-лиге шестое место, на один пункт отставая от «МЮ», на три — от «Арсенала» и на четыре — от «Тоттенхэма» (при этом у «Челси» еще игра в запасе).

В свою очередь, динамовцы в столичном дерби без проблем разгромили «Арсенал-Киев» — 4:0 (Гармаш, 28, 39, Сидклей, 36, Цыганков, 45+1, с пенальти).

«Динамо»: Бущан, Бурда, Кадар, Шабанов, Миколенко, Шепелев (Андриевский, 46), Цыганков (Смирный, 62), Сидклей, Буяльский, Шапаренко (Алибеков, 73), Гармаш.

Команда Хацкевича по-прежнему занимает в премьер-лиге второе место, отставая от «Шахтера» на семь очков.

Дисциплинарная ситуация

Встречу на «Олимпийском» из-за перебора желтых карточек пропустит полузащитник «Динамо» Виталий Буяльский. Кроме того, у киевлян на «горчичниках» висят Денис Гармаш и Томаш Кендзера, а у англичан — Росс Баркли.

*Желтая карточка, полученная Виталием Буяльским в Лондоне, не позволит ему сыграть на «Олимпийском»

День в истории: Хацкевич забивал

В прежние годы из 373 сыгранных поединков в еврокубках динамовцы лишь два проводили 14 марта. В этот день в 1987 году «бело-синие» в первой встрече ¼ финала Кубка европейских чемпионов разгромили в Измире (Стамбул тогда засыпало снегом) турецкий «Бешикташ» — 5:0 (Беланов, Блохин — 2, Евтушенко — 2). А в 2000-м киевляне 14 марта в рамках второго группового турнира Лиги чемпионов на «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде сыграли вничью с «Реалом» — 2:2. При этом один из мячей «Динамо» записал на свой счет нынешний главный тренер команды Александр Хацкевич (также автоголом отметился Фернандо Йерро).

Видеообзор матча «Реал» — «Динамо» — 2:2 (14 марта 2000 года)

«Динамо» на своем поле против англичан

В отличие от гостевых встреч на Туманном Альбионе, где динамовцы не выиграли ни одного из 15 матчей (три ничьи, 12 поражений, разница мячей — 5:24), в домашних играх «бело-синие» побеждали англичан и не раз.

В 14 матчах «Динамо» отпраздновало пять побед, шесть раз сыграло вничью и потерпело три поражения (разница мячей — 22:17): с «Астон Виллой» (в Симферополе) — 0:0 в 1982-м, с «Ньюкаслом» — 2:2 в 1997-м (Ребров, Шевченко) и 2:0 в 2002-м (Шацких, Хацкевич), с «Арсеналом» — 3:1 в 1998-м (Ребров, Головко, Шевченко), 2:1 в 2002-м (Шацких, Белькевич) и 1:1 в 2008-м (Бангура), с «Манчестер Юнайтед» — 0:0 в 2000-м и 2:4 в 2002-м (Диого Ринкон, Бангура), с «Ливерпулем» — 1:2 в 2001-м (Гиоане), с «Манчестер Сити» — 2:0 в 2011-м (Шевченко, Гусев) и 1:3 в 2016-м (Буяльский), со «Сток Сити» — 1:1 в 2011-м (Вукоевич), с «Эвертоном» — 5:2 в 2015-м (Ярмоленко, Теодорчик, Велозу, Гусев, Антунеш) и с «Челси» — 0:0 в 2015-м.

*18 сентября 2002 года. Киев. «Олимпийский». «Динамо» — «Ньюкасл» — 2:0. Гол-красавец в ворота англичан забил нынешний тренер «бело-синих» Максим Шацких

«Челси» в Украине

Лондонский гранд ранее дважды гостил в нашей стране и ни разу не победил. В 2012 году «аристократы» уступили «Шахтеру» в Донецке — 1:2, а в 2015-м сыграли вничью с «Динамо» в Киеве — 0:0.

*20 октября 2015 года. Киев. «Олимпийский». «Динамо» — «Челси» — 0:0. Дуэль Джона Терри и Артема Кравца

Состав «Челси» дороже на… 800 млн евро

Авторитетный портал transfermarkt. de оценивает общую стоимость футболистов «Челси» в 10 (!) с лишним раз дороже, чем игроков «Динамо» (886,75 млн евро млн евро против 83,0 млн).

Самые дорогие исполнители лондонской команды — бельгиец Эден Азар (150 млн евро), француз Н’Голо Канте (100), родившийся в Бразилии итальянец Жоржиньо (65), испанец Кепа Аррисабалага (55), а также экс-игрок «Шахтера» бразилец Виллиан и аргентинец Гонсало Игуаин (по 50).

Более того, в составе команды Маурицио Сарри — 22 игрока, чья трансферная стоимость оценивается в 10 и больше миллионов евро.

Что же касается «Динамо», то дороже всех в составе киевлян стоят Виктор Цыганков (10 млн евро), травмированный испанский новобранец Фран Соль (6 млн), словенец Беньямин Вербич (5,5 млн), а также бразильцы Сидклей и Че Че (по 5 млн).

*Испанский вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага — самый дорогой голкипер мира

Погода в день матча

Синоптики обещают в Киеве 14 марта облачную погоду без осадков. К моменту начала встречи на «Олимпийском» составит пять градусов тепла.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть поединок «Динамо» — «Челси».

Фото Getty Images, ФК «Динамо», ФК «Челси»



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