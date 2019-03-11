- 18:18 Непогода в Киеве: сеть поразило фото зловещего неба над украинской столицей
- 18:15 В Николаеве дерево раздавило маршрутку с пассажирами, двое детей в больнице
- 17:51 Под Киевом полиция со стрельбой ловила пьяного водителя, устроившего беспредел на Одесской трассе
- 17:32 Под Киевом фиктивный работодатель сутки насиловал соискательницу рабочего места
- 17:28 В России решили никого не наказывать за скандальное убийство верблюдов шаманами
- 17:27 Королевская семья в сборе: яркая Кейт Миддлтон и Меган Маркл в образе стюардессы посетили церковную службу
- 17:21 Это был настоящий пиратский захват: подробности спасения украинских моряков, арестованных в Греции
- 17:10 Жителей Мариуполя просят не покидать свои дома и носить с собой документы: что происходит
- 17:09 Где смотреть онлайн «Бавария» — «Ливерпуль»: расписание трансляций матча Лиги чемпионов
- 16:55 Задержанным после беспорядков в Черкассах активистам "Нацкорпуса" объявили о подозрении
После очередного смертельного ДТП люди перекрыли трассу под Одессой (фото, видео)
Утром в понедельник, 11 марта, жители ближнего пригорода Одессы — поселка Сухой Лиман, что в Овидиопольском районе — вышли на акцию протеста и перекрыли движение автотранспорта по объездной дороге. Последней каплей стало смертельное ДТП произошедшее в тот же день, жертвой которого стал 41-летний местный житель.
«По какому-то зловещему стечению обстоятельств погиб отец той самой 18-летней девушки, которую на этом же участке дороги три года назад сбил автомобиль, — рассказали протестующие. — Девушка стала пожизненным инвалидом. Теперь вот — еще одно несчастье в семье… Светофоры на перекрестке так и не установили. И мы, и наши дети, и престарелые родственники, переходя дорогу, вынуждены всякий раз опасаться за свою жизнь…»
Участники акции постоянно передвигаются по перекрестку в режиме «туда-обратно». Автотранспорт не имеет возможности проехать, хотя многие водители с пониманием относятся к требованиям протестующих.
Никого из ответственных — представителей местных властей, полиции — на месте событий пока не наблюдается.
Месяц назад под Полтавой отчаявшиеся люди устроили бунт из-за ужасной дороги.
А заместитель министра инфраструктуры Виктор Довгань в ходе недавней поездки по Закарпатью попал в ДТП — машина лишилась колеса и оказалась в кювете. Довгань пожаловался на ужасное состояние дорог в соцсетях и вызвал тем самым шквал критики.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Исаак Соломонович был в прекрасной спортивной форме. Правда, она... не застегивалась у него на животе.