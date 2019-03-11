Происшествия

После очередного смертельного ДТП люди перекрыли трассу под Одессой (фото, видео)

Утром в понедельник, 11 марта, жители ближнего пригорода Одессы — поселка Сухой Лиман, что в Овидиопольском районе — вышли на акцию протеста и перекрыли движение автотранспорта по объездной дороге. Последней каплей стало смертельное ДТП произошедшее в тот же день, жертвой которого стал 41-летний местный житель.

«По какому-то зловещему стечению обстоятельств погиб отец той самой 18-летней девушки, которую на этом же участке дороги три года назад сбил автомобиль, — рассказали протестующие. — Девушка стала пожизненным инвалидом. Теперь вот — еще одно несчастье в семье… Светофоры на перекрестке так и не установили. И мы, и наши дети, и престарелые родственники, переходя дорогу, вынуждены всякий раз опасаться за свою жизнь…»

Участники акции постоянно передвигаются по перекрестку в режиме «туда-обратно». Автотранспорт не имеет возможности проехать, хотя многие водители с пониманием относятся к требованиям протестующих.

Никого из ответственных — представителей местных властей, полиции — на месте событий пока не наблюдается.

Месяц назад под Полтавой отчаявшиеся люди устроили бунт из-за ужасной дороги.

А заместитель министра инфраструктуры Виктор Довгань в ходе недавней поездки по Закарпатью попал в ДТП — машина лишилась колеса и оказалась в кювете. Довгань пожаловался на ужасное состояние дорог в соцсетях и вызвал тем самым шквал критики.

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