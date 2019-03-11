Знаменитый футбольный тренер завершил карьеру из-за жены (фото)

Спорт

Знаменитый футбольный тренер Луи ван Гал объявил о завершении карьеры. По словам 67-летнего голландского специалиста, завоевавшего за годы работы 20 (!) трофеев, теперь он намерен больше времени проводить с супругой.

«Я ухожу. Моя жена не работает уже 22 года, чтобы иметь возможность сопровождать меня за рубежом. Я говорил ей, что завершу тренерскую карьеру в 55 лет. Сейчас мне уже 67. Нельзя продолжать и продолжать вечно. У моей жены тоже есть право на жизнь с Луи ван Галом. Сейчас она счастлива», — приводит слова Луи ван Гала издание As.

Отмечу, что за годы работы в футболе голландец возглавлял «Аякс», «Барселону», сборную Нидерландов, АЗ, «Баварию» и «Манчестер Юнайтед». «Аякс» под его началом выиграл Лигу чемпионов, Кубок, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок, а «Барселона» — Суперкубок УЕФА. Специалист также становился чемпионом Нидерландов (с «Аяксом» и АЗ), Испании (с «Барселоной») и Германии (с «Баварией»). Кроме того, с «МЮ» он победил в Кубке Англии, а со сборной Нидерландов добыл «бронзу» ЧМ-2014.

*Триумф ван Гала с «Аяксом» в Лиге чемпионов в 1995-м

*Победа с «Баварией» в чемпионате Германии в 2010-м

*"Бронза" чемпионата мира со сборной Нидерландов в 2014-м

*Кубок Англии с «МЮ» в 2016-м

Кстати, одну из самых черных страниц в яркую тренерскую биографию ван Гала вписало киевское «Динамо», в 1997 году разгромившее руководимую голландцем «Барселону» в Лиге чемпионов и в Киеве (3:0), и в Барселоне (4:0).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что знаменитый тренер Диего Симеоне пятый раз стал отцом.

Фото Getty Images



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