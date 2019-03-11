Страшный трудоголик: как проходит обычный день президента Порошенко

Политика

Окружение действующего президента Украины Петра Порошенко называет его «ужасным трудоголиком», которого бывает трудно заставить закончить рабочий день в тот же календарный день, когда он начинается. Об этом пишет журналист «Украинской правды» Роман Кравец.

По его информации, в дни предвыборной кампании Порошенко спит только по несколько часов в сутки, редко отправляясь ко сну до 0:00 (раньше это происходило в 3:00). Однако теперь рабочий день главы государства начинается на час раньше, чем обычно, т. е. в 9:30.

Рабочий день главы государства начинается с ознакомплениями с мониторингом СМИ и подписания документов, после чего президент собирает совещание с секретарем СНБО Александром Турчиновым и главой своей администрации Игорем Райниным, в ходе которых Турчинов докладывает о ситуации на Донбассе и озвучивает разведданные, а Райнин — о ситуации по регионам, проблемах на местах и рисках.

Раз в сутки Порошенко обязательно собирает у себя членов избирательного штаба и проводит встречу «ситуативной комнаты».

По словам членов окружения президента, в повседневной жизни он достаточно импульсивен, поэтому может повысить голос и обидеть, но после того, как «остынет», пытается публично похвалить человека, которого перед этим обидел.

Если же у Верховного главнокомандующего появляется время на отдых, он проводит его в Facebook или переписывается в WhatsApp о своим окружением.

Напомним, в последнее время к традиционным приоритетам государственной политики Порошенко (Армия. Язык. Церковь) добавилась борьба с бедностью.

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