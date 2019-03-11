Знаменитого итальянского певца признали угрозой национальной безопасности Украины

Украина

Министерство культуры Украины расширило список лиц, которым запрещено посещать Украину. В список внесено имя итальянского певца Карриззи Альбано (сценический псевдоним Аль Бано). В 2014 году он поддержал аннексию Крыма, а в 2016 году публично назвал президента Владимир Путин «политиком номер один».

Список нежелательных в Украине деятелей культуры формируется на основе данных в Минкульт СБУ, СНБО и Национального совета по вопросам теле- и радиовещания. В настоящее время он включает 147 человек.

Аль Бано Карризи получил известность в 1980−90-х годах, выступал в дуэте с Роминой Пауэр.

Напомним, ранее в указанный список нежелательных в Украине деятелей культуры был внесен известный итальянский актер Микеле Плачидо.



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