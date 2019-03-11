26.29 / 26.56 29.53 / 30.01
Киев: +1
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Знаменитого итальянского певца признали угрозой национальной безопасности Украины

16:28 11 марта 2019   854
Аль Бано
Инф. «ФАКТОВ»

Министерство культуры Украины расширило список лиц, которым запрещено посещать Украину. В список внесено имя итальянского певца Карриззи Альбано (сценический псевдоним Аль Бано). В 2014 году он поддержал аннексию Крыма, а в 2016 году публично назвал президента Владимир Путин «политиком номер один».

Список нежелательных в Украине деятелей культуры формируется на основе данных в Минкульт СБУ, СНБО и Национального совета по вопросам теле- и радиовещания. В настоящее время он включает 147 человек.

Аль Бано Карризи получил известность в 1980−90-х годах, выступал в дуэте с Роминой Пауэр.

Напомним, ранее в указанный список нежелательных в Украине деятелей культуры был внесен известный итальянский актер Микеле Плачидо.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Пятилетняя девочка приходит в новом розовом платье в детский сад. Воспитательница ее спрашивает: — Кто тебе такое красивое платье купил? Ребенок с гордостью отвечает: — Наревела!

Киев
+1

Ветер: 5 м/с  С
Давление: 740 мм

Погода в других городах
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины