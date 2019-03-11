- 23:05 В Киеве 12-17 марта организованы ярмарки: где недорого купить продукты для поста
- 22:44 В ВСУ признали, что пока не могут обойтись без поставок из России: что мы покупаем у агрессора
- 22:34 Где смотреть онлайн «Бавария» — «Ливерпуль»: расписание трансляций матча Лиги чемпионов
- 22:16 В Киеве из-за урагана проверят состояние зеленых насаждений
- 22:12 Верните или платите: в Эстонии заявили о территориальных претензиях к России
- 22:03 Мама хотела накрыть ребенка собой: стали известны подробности гибели девочки в Виннице
- 21:36 Украинский лоукостер будет летать в Армению и Болгарию
- 21:29 В Одессе вынесли приговор бывшему прокурору, совершившему смертельное ДТП
- 21:15 «Ювентус» — «Атлетико»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 21:05 МИД Австрии устроил разнос украинскому послу из-за пророссийского журналиста
Знаменитого итальянского певца признали угрозой национальной безопасности Украины
Министерство культуры Украины расширило список лиц, которым запрещено посещать Украину. В список внесено имя итальянского певца Карриззи Альбано (сценический псевдоним Аль Бано). В 2014 году он поддержал аннексию Крыма, а в 2016 году публично назвал президента Владимир Путин «политиком номер один».
Список нежелательных в Украине деятелей культуры формируется на основе данных в Минкульт СБУ, СНБО и Национального совета по вопросам теле- и радиовещания. В настоящее время он включает 147 человек.
Аль Бано Карризи получил известность в 1980−90-х годах, выступал в дуэте с Роминой Пауэр.
Напомним, ранее в указанный список нежелательных в Украине деятелей культуры был внесен известный итальянский актер Микеле Плачидо.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Пятилетняя девочка приходит в новом розовом платье в детский сад. Воспитательница ее спрашивает: — Кто тебе такое красивое платье купил? Ребенок с гордостью отвечает: — Наревела!