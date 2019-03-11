Это был настоящий пиратский захват: подробности спасения украинских моряков, арестованных в Греции

Происшествия

7 марта Центральный суд греческого города Пирей снял все обвинения с членов экипажа судна «Andromeda», капитан которого Алексей Слепнев и его старший помощник Сергей Константинов — граждане Украины. Еще пятеро моряков из Индии и один — из Албании. Более года (14 месяцев) невинные люди провели под стражей в тюрьме. «ФАКТАМ» стали известны подробности этой скандальной истории.

11 января 2018 года власти Греции задержали у острова Крит грузовое судно «Andromeda», транспортировавшее 410 тонн взрывчатых веществ и детонаторы к ним. Теплоход, совершавший плавания под флагом Танзании, по заявлению береговой охраны Греции, должен был доставить груз в Ливию — в нарушение эмбарго на поставки оружия, введенного Организацией Объединенных Наций в 2011 году.

У берегов Кипра «Andromeda» появилась 3 ноября 2017 года. «Плавучая бомба», как окрестили ее затем в греческой прессе, находилась на внешних рейдах портов Лимасола и Ларнаки, где одного из членов экипажа госпитализировали с тяжелым сердечным приступом. При этом в портовую акваторию теплоход не заходил, остановившись в зоне, предназначенной для судов с опасными грузами.

Согласно официальным судовым документам, груз был доставлен на борт в турецких портах Мерсин и Искендерун для его дальнейшей транспортировки в Джибути и Оман. Однако за проход через Суэцкий канал нужно было заплатить 170 тысяч долларов, и пока владельцы более двух месяцев ожидали части этой суммы от получателей груза, судно «футболили» по различным средиземноморским портам между Турцией, Египтом и Кипром, что и привлекло внимание соответствующих структур. По данным прессы, именно кипрские власти уведомили Грецию о том, что на борту может находиться «подозрительный груз».

53-летний капитан «Andromeda» Алексей Слепнев, житель Одесской области, опровергает обвинения в намерении доставить груз в Ливию.

По его словам, рейсовое задание было погрузить одиннадцать пустых бочек для сжиженного газа в турецком порту Искандерун. Затем принять на борт в порту Мерсин (Турция) 29 морских двадцатифутовых контейнеров международного стандарта с опасным грузом. Их надлежало доставить в порт Джибути (Республика Джибути в Восточной Африке), а бочки для сжиженного газа — в порт Салалах (Султанат Оман в Азии).

— В соответствии с этим маршрутом судно был загружено в портах Турции, — констатирует капитан. — Все контейнеры и бочки имели необходимую маркировку: «опасный груз». Они были опломбированы и прошли таможенный контроль турецких властей, что отражено в соответствующей документации. Согласно документам, в контейнерах находились взрывчатые вещества, но не военного характера, а для использования в горнодобывающей промышленности.

25 ноября 2017 года «Andromeda» прибыла на рейд Порт-Саида (Египет), и капитан известил портовые службы о готовности пройти Суэцкий канал. Однако местные власти сообщили, что судну необходимо «бросить якорь» и ждать.

— В таком ожидании прошли восемь дней, — продолжает капитан. - Старший механик, имевший проблемы с сердцем, почувствовал резкое ухудшение самочувствия. Судовладелец велел нам направляться в Ларнаку (Кипр), где стармеха отправили в больницу. Там он сутки пробыл под присмотром врачей, а когда вернулся, «Andromeda» направилась в Лимасол, чтобы взять на борт нового старшего механика, а затем в Порт-Саид.

В Порт-Саиде представитель судовладельца Теодор Реллос — менеджер компании Coasters Maritime — сообщил, что пока двигаться дальше мы не можем, поскольку не оплачен фрахт. В придачу на борту возникли технические проблемы, требовавшие ремонта. Поступило указание идти к порту Мерса-Матрух (Египет), где экипаж должен был получить продовольствие.

Там я запросил разрешения стать на рейде, но получил отказ. Причина: Мерса- Матрх — военно-морская база Египта, а на борту нашего судна 410 тонн взрывчатки. Поэтому местные власти просто выслали навстречу военный катер, откуда направили пулеметы в нашу сторону и велели «уходить подальше»… Оплаты от фрахтователя так и не поступило, а погода ухудшалась, поэтому судно направилось пережидать непогоду к южному побережью острова Крит.

На подходе к гавани капитан сообщил руководству порта всю необходимую информацию по судну и грузу, направил документы. Но и там, узнав, что на борту взрывчатка, не разрешили встать на рейде и предложили якорную стоянку в другом порту, в 24 милях к западу.

Согласно «морским законам», нельзя отказать судну в просьбе укрыться от непогоды. Однако руководство и третьей гавани настояли на уходе «плавучей бомбы» .

Капитан отмечает: взрывчатка без детонаторов — неопасна. Чтобы произошел взрыв, нужны детонаторы и шнур, а они заперты в специальных герметичных ящиках в особом контейнере. Но, как говорится, у страха глаза велики…



* Вот эти мешки со взрывчатым веществом перевозила «Andromeda»



* Детонаторы к взрывчатке

Судно укрылось от шторма в восточной части острова Крит, разумеется, известив местные власти о характере груза и причине остановки. Когда 6 января погода улучшилась и экипаж собирался двигаться к Суэцкому каналу, подошел катер с вооруженной греческой береговой охраной.

Капитан подчеркивает, что «судно находилось в международных водах, в порт Греции намерений заходить не было, а по международному праву без разрешения капитана судна на борт никто подниматься не может. Но это не остановило группу греческих военнослужащих, которые фактически совершили пиратский захват. Морская полиция и таможня начали производить на судне обыск, проверку груза и документов».

Ничего запрещенного не нашли. Дав заключение, что груз и документы в порядке, все легально и никаких претензий они не имеют, первыми покинули борт таможенники, затем морские полицейские. Осталась только береговая охрана, которая приказала сниматься с якоря и следовать в порт Ираклион на Крите для более детальной проверки судна и груза. Там вскрыли и проверили 5 контейнеров: пломбы полностью совпали, содержимое было именно тем, что указано в документах, — взрывчатка.

— Такой поворот событий мог обернуться громким международным скандалом, ведь иностранное судно задержали незаконно — как по международным, так и по греческим нормам, — подчеркивает Слепнев. - На следующий день прибыла инспекция государственного портконтроля Греции и морская полиция (уже без оружия), произвели комплексную проверку технического состояния судна. Что также является незаконным. Какая может быть проверка судна, совершающего международный рейс и проходящего транзитом через греческие воды?

Тем не менее экипаж выполнял все требования местных властей. Позже проверяющие, велев морякам собрать все судовые и личные документы, отвезли команду в какой-то офис, капитана поместили в другое помещение. Около полуночи Слепнева доставили в полицейский участок, где уже находился весь экипаж. По словам моряков, сюда их привезли в наручниках, ничего не объясняя.

Об аресте экипажа официально объявили только 10 января 2018 года. В сопровождении полицейских моряков доставили на судно — за вещами и для отключения различных приборов и работающих механизмов.

— Когда нас по одному возили на «Andromeda», мы наблюдали, как судно подвергается разграблению греческой полицией, — возмущен капитан Слепнев. — Кто-то выносил микроволновку, другой тащил телевизор, третий — продукты… Моряков никто не стеснялся. Наше задержание и арест — грубейшее нарушение норм международного права.

Далее были долгие месяцы следствия, суда и поисков родственниками моряков адвокатов, поскольку судовладелец моментально дистанцировался и попытался все свалить на экипаж.

— Хозяин судна попросту подставил команду, — говорит супруга старшего помощника капитана Сергея Константинова. — Помимо прочего, он задолжал большие суммы по зарплатам членам экипажа.

Но эти проблемы отошли на второй план, когда ни в чем не повинные моряки оказались в тюрьме, среди настоящих преступников.

По словам родственников, МИД Украины долгое время оставался абсолютно равнодушен к судьбам своих граждан. Там отвечали, что бессильны и не могут повлиять на ход следствия.

— Хотя по всем юридическим нормам моряки имеют полное право находится на свободе, пока ведется следствие, — негодуют родственники. — Все следственные действия осуществляются на греческом языке. Заявления на английском не принимаются. И такие вопиющие нарушения прав человека происходят в стране Евросоюза…

К счастью, отечественный МИД и другие структуры все же подключились к делу. В итоге после 11 заседаний суд полностью оправдал моряков!

Тем не менее ясности в вопросе выплат задолженности по зарплате экипажу нет. Власти Греции груз так и не вернули, и куда он делся, толком не знают ни адвокаты, ни моряки. Хотя это уже проблемы грузоотправителя и судовладельца.

Сейчас в тюрьмах Греции находятся порядка 160 украинских моряков. Большинство из них по таким же надуманным «делам», как в случае с экипажем «Andromeda». Причина банальна: у моряков нет денег на достойного адвоката, а те, кто их задержал и осудил, — материально заинтересованные лица.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали эксклюзивное интервью осужденного по надуманному поводу в Греции украинца, который рассказал, с чем ему довелось столкнуться в греческой тюрьме.

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