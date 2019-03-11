Происшествия

В Николаеве дерево раздавило маршрутку с пассажирами, двое детей в больнице (фото, видео)

В понедельник, 11 марта, в Николаеве на пересечении улиц Пограничной и Садовой в Заводском районе дерево упало на двигавшееся маршрутное такси. Информация об этом поступила на линию «101» около 14:00, сообщили «ФАКТАМ» в Главном управлении ГСЧС в Николаевской области.

Когда спасатели прибыли по вызову, оказалось, что во время падения дерева в микроавтобусе находились около 15 человек. Травмы различной степени тяжести получили две девочки (по информации «ФАКТОВ», детям 4 года и 9 лет) и мужчина.

Парамедик ГУ ГСЧС оказала первую помощь пострадавшим. Девочки были доставлены в больницу, мужчина от госпитализации отказался.

Спасатели с помощью спецоборудования распилили и убрали упавшую акацию с проезжей части.

В тот же день огромная ветка упала на проезжую часть на улице Московской. Водители были вынуждены ездить по тротуару. Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 5 марта в центре Николаева дерево раздавило «Газель».

Между тем растет число жертв непогоды, которая вторые сутки бушует в Украине. Так, 11 марта на Житомирщине сорванная со здания крыша убила женщину.

В Винницкой области погибли два человека, в том числе ребенок, на которого упало дерево.

В Киеве штормовой ветер остановил трамваи и троллейбусы.

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