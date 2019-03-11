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В Николаеве дерево раздавило маршрутку с пассажирами, двое детей в больнице (фото, видео)
В понедельник, 11 марта, в Николаеве на пересечении улиц Пограничной и Садовой в Заводском районе дерево упало на двигавшееся маршрутное такси. Информация об этом поступила на линию «101» около 14:00, сообщили «ФАКТАМ» в Главном управлении ГСЧС в Николаевской области.
Когда спасатели прибыли по вызову, оказалось, что во время падения дерева в микроавтобусе находились около 15 человек. Травмы различной степени тяжести получили две девочки (по информации «ФАКТОВ», детям 4 года и 9 лет) и мужчина.
Парамедик ГУ ГСЧС оказала первую помощь пострадавшим. Девочки были доставлены в больницу, мужчина от госпитализации отказался.
Спасатели с помощью спецоборудования распилили и убрали упавшую акацию с проезжей части.
В тот же день огромная ветка упала на проезжую часть на улице Московской. Водители были вынуждены ездить по тротуару. Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 5 марта в центре Николаева дерево раздавило «Газель».
Между тем растет число жертв непогоды, которая вторые сутки бушует в Украине. Так, 11 марта на Житомирщине сорванная со здания крыша убила женщину.
В Винницкой области погибли два человека, в том числе ребенок, на которого упало дерево.
В Киеве штормовой ветер остановил трамваи и троллейбусы.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?