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Биатлон в Эстерсунде: где смотреть женскую индивидуальную гонку на чемпионате мира
Во вторник, 12 марта, в 50-тысячном шведском Эстерсунде будут разыграны очередные медали чемпионата мира по биатлону, который продлится до 17 марта.
Украину в индивидуальной гонке на 15 км среди 95 участниц представят четыре спортсменки: Юлия Журавок стартует под 2-м номером, Анастасия Меркушина (на фото) — под 57-м, Юлия Джима — под 81-м и Валя Семеренко — под 92-м.
Чемпионат мира. Эстерсунд (Швеция)
12 марта (вторник)
Индивидуальная гонка (женщины) 16:30 «UA:Перший», «Спорт 1», «Евроспорт 1», «Матч ТВ»
Онлайн-видеотрансляцию женской индивидуальной гонки смотрите по этой ссылке.
В среду, 13 марта, на состязаниях в Эстерсунде запланирована индивидуальная гонка у мужчин.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Дмитрий Пидручный принес Украине «золото» чемпионата мира в гонке преследования.
Фото biathlon.com.ua
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