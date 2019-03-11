Мама хотела накрыть ребенка собой: стали известны подробности гибели девочки в Виннице (фото)

Происшествия

Непогода в Украине продолжает сеять разрушения и забирать человеческие жизни. Так, под Киевом огромное упавшее дерево лишь чудом не задело пешехода. А в Николаеве дерево раздавило маршрутку с пассажирами, двое детей оказались в больнице. В центре Киева штормовым ветром сорвало крышу с дома. Непогода также парализовала движение на международной трассе возле границы с Румынией.

11 марта в Хмельнике Винницкой области на 28-летнюю женщину, шедшую по улице, упало дерево. Спасатели вытащили пострадавшую из-под завалов, но было уже поздно, женщина погибла.

Похожий случай произошел накануне, 10 марта. Только в этот раз упавшее дерево убило ребенка. Это произошло около 11 утра в Виннице, на улице Ватутина, в районе Восточного автовокзала.

— Моя жена пошла с дочкой в магазин, чтобы купить ей весеннюю курточку — в школу ходить, — рассказал журналистам отец погибшей девочки Игорь Лавренчук. — Проходили мимо дерева, а оно было в аварийном состоянии… Моя жена пыталась накрыть ребенка собой, но не вышло. Только травмировала себе колено. А ребенка ветка, к сожалению…

Дальше мужчина говорить не мог.

Знакомые семьи Лавренчук сообщили, что на место происшествия тут же приехали спасатели и «скорая». Распилив старую трухлявую липу, ребенка вытащили из-под завалов, но признаков жизни девочка уже не подвала. Тем не менее медики забрали малышку с собой в надежде реанимировать. Однако, к сожалению, им это не удалось. При таких многочисленных ушибах, в том числе черепно-мозговой травме, шансов выжить у ребенка не было.

— Мы открыли уголовное производство по статье «Умышленное убийство» с пометкой «Несчастный случай», — объяснила «ФАКТАМ» спикер Национальной полиции Украины в Винницкой области Анна Олийник. — Это действительно была случайность: девочка с мамой стояли неподалеку от остановки, ждали транспорт. Дерево треснуло и повалилось на них так быстро, что они ничего не успели предпринять.

А статья «Умышленное убийство» открывается для того, чтобы иметь возможность полно и всесторонне расследовать это дело, допросить тех, кто несет ответственность за этот участок и за деревья. Если окажется, что налицо халатность чиновников, которые вовремя не спилили старое дерево, что привело к гибели ребенка будет открыта еще одна статья и подозреваемых привлекут к ответственности.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что штормовой ветер остановил трамваи и троллейбусы в Киеве. Кроме того, сеть поразило фото зловещего неба над украинской столицей.

Ураганный ветер также остановил движение поездов в Германии и оставил Чехию без света.

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