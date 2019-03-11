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- 23:51 Леся Цуренко в Индиан-Уэллсе проиграла теннисистке из топ-10
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Леся Цуренко в Индиан-Уэллсе проиграла теннисистке из топ-10
В американском Индиан-Уэллсе (США) продолжается представительный турнир с призовым фондом 9 млн долларов. В поединке 1/8 финала вторая ракетка Украины (28-я в мире) Леся Цуренко сошлась на корте с девятой в мировом рейтинге 20-летней теннисисткой из Беларуси Ариной Соболенко.
Ранее спортсменки встречались между собой всего раз, и в январе 2018-го в австралийском Хобарте Леся уверенно обыграла соперницу в двух сетах — 6:1, 6:1.
К сожалению, на сей раз киевлянка не смогла на старте поединка справиться с мощными ударами белоруски, рост которой 182 см (0:4), и в итоге уступила в первом сете — 2:6. Во второй партии украинка дала бой оппонентке (после 2:5), но все же уступила — 5:7.
На состязаниях в США 29-летняя Леся Цуренко, не сумев пробиться в ¼ финала, заработала 48 877 долларов.
Что же касается Соболенко, то в четвертьфинале турнира белоруска сразится с восьмой ракеткой мира Анжелик Кербер из Германии, которая одолела Наталью Вихлявцеву из России (54-я) — 3:6, 6:1, 6:3.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина в напряженном поединке обыграла в Индиан-Уэллсе бывшую россиянку.
Фото Jimmie 48
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