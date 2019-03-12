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Фанаты польского клуба смотрели гостевой поединок в клетке (фото)
Болельщики команды «Хутник» из Кракова, выступающей в четвертом дивизионе первенства Польши, смотрели выездной поединок 18-го тура на поле «Спартака» из Далешице в клетке, сообщает L'Equipe.
По информации источника, причиной такого «теплого» приема стало буйное поведение фанатов «Хутника» на других аренах. Болельщики стоически провели в клетке всю встречу. После матча футболисты «Хутника», одержавшие победу — 1:0, поблагодарили своих фанатов и пожали им руки через решетку.
Добавлю, что «Хутник» лидирует в турнирной таблице четвертого польского дивизиона, а «Спартак» идет на последнем, 18-м, месте.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Англии болельщик прямо на поле ударил футболиста.
Фото stadionowioprawcy.net
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— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..