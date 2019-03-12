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На популярном курорте вор-одиночка украл сразу 16 холодильников и 13 телевизоров
С баз отдыха под Одессой массово исчезли сразу десятки дорогостоящих приборов. Так, с базы отдыха «Геофизик» на территории известного курорта Затока, в одночасье украли кофе-машину, 16 холодильников и 13 телевизоров. Затем из бара «Рыбачка Соня» в Затоке похитили морозильные камеры, холодильники и другую бытовую технику.
Расследуя необычные факты массового воровства крупногабаритных предметов, одесские правоохранители пришли к выводу, что действует группа злоумышленников. И были весьма удивлены, когда выяснилось, что действовала не группа, а вор-одиночка, которого взяли с поличным. «С подобным не сталкивались даже видавшие виды наши спецы», — сказали в полиции.
«Универсалом» оказался 39-летний уроженец Николаевской области, который временно проживал в Белгород-Днестровском. У него изъяли похищенную бытовую технику. Более того, злоумышленник дал признательные показания, но вот технологией, при помощи которой он совершал воровские действия, делиться не пожелал.
Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
А вот полиция Ужгорода, как ранее сообщали «ФАКТЫ», задержала вора-неудачника. После кражи ему не удалось убежать: зацепившись, он повис на заборе вверх ногами. В сети показали забавное фото.
Между тем в Хмельницком поймали домушника, известного своей странной привычкой кататься на дверцах холодильников в тех квартирах, которые он обчищал.
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