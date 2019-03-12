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Спорт

Коноплянка оказался умелым поваром и приготовил ризотто: забавное видео

14:58 12 марта 2019   140
Евгений Коноплянка Любомир Тошич
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Футболист сборной Украины Евгений Коноплянка, в активе которого 78 поединков и 19 мячей, в футболке национальной команды, принял участие в шоу «Футбольная кухня» на YouTube-канале ФФУ.

Вместе с шеф-поваром «желто-синих» Любомиром Тошичем футболист «Шальке» приготовил тыквенный ризотто, а также рассказал о своих предпочтениях в еде и о том, что во время отпуска позволяет себе «уплетать» все подряд.

Кстати, накануне Евгений Коноплянка вместе с «Шальке» отправился в Англию, где готовится во вторник, 12 марта, противостоять в матче Лиги чемпионов «Манчестер Сити» Александра Зинченко.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Коноплянка вызван в сборную Украины на отборочные поединки Евро-2020 против Португалии и Люксембурга.

Фото ФФУ

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