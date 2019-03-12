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На парковке в Харькове расстреляли мужчину: фото, видео и данные о пострадавшем
В Харькове объявлен План «Перехват» — ищут злоумышленника, тяжело ранившего 30-летнего местного жителя на проспекте Московский вечером 11 марта. Об этом сообщила пресс-служба областного управления Национальной полиции.
Установлено, что инцидент произошел на парковочной площадке, где двое неизвестных с применением предварительно огнестрельного оружия совершили нападение на потерпевшего.
Уголовное производство открыто по части 2 статьи 15 и части 1 статьи 115 Уголовного кодекса («Покушение на умышленное убийство»). Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Приметы злоумышленников: рост — 160−170 см, крепкого телосложения, на вид 20−25 лет. Были одеты в черные куртки и брюки.
Пострадавший госпитализирован в одну из больниц Харькова в тяжелом состоянии.
По информации источников UA: Харків в полиции, потерпевшим является мастером спорта международного класса.
По версии местного издания NewsRoom, в местных уголовных кругах он известен как «Хам» и якобы входит в группу Георгия Исакова (прозвище «Жора»). В 2016 году мужчина был жертвой покушения: тогда на улице Гаршина он получил серьезное огнестрельное ранение грудной клетки и руки, но выжил. В мае 2018 года Исаков был задержан бойцами «Альфа» СБУ по подозрению в хранении боевого оружия.
Напомним, ранее на международной трассе Выступовичи-Житомир-Могилев-Подольский неизвестные стреляли в патрульного полицейского. Их розыск также продолжается.
А 12 марта в Киеве обстреляли здание Голосеевского районного суда.
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