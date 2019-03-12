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Происшествия

В Киеве обстреляли здание Голосеевского суда: первые подробности, фото и видео

15:40 12 марта 2019   430
В Киеве обстреляли здание Голосеевского суда: первые подробности, фото и видео
Инф. «ФАКТОВ»

Утром 12 марта марта неизвестные совершили нападение на Голосеевский районный суд Киева — по окнам на втором и третьем этаже была произведена серия выстрелов из огнестрельного оружия.

По предварительным данным, стрелявший находился с тыльной стороны здания и вел стрельбу в сторону кабинетов судей.

Предварительно его действия квалифицированы как хулиганство.

В суде происшествие связывают с профессиональной деятельностью.

На месте работают эксперты и сотрудники правоохранительных органов.

Отметим, что в Голосеевском суде слушаются резонансные дела «бриллиантовых прокуроров», бывщего переводчика премьер-министра Владимира Гройсмана (его обвиняют в государственной измене), также этот суд принял решение о возвращении в госсобственность вертолетной площадки Януковича.

Как сообщали «ФАКТЫ», во время ураганного ветра 11 марта из окон Апелляционного суда на Соломенской площади повылетали папки с судебными делами.

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