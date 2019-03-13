На глазах у сына: Криштиану Роналду повторил неприличный жест тренера «Атлетико» (фото)

Спорт

Главный герой ответного матча 1/8 финала «Ювентус» — «Атлетико» Криштиану Роналду, оформивший хет-трик, наверняка будет наказан УЕФА. Не за голы — за поведение.

Реализовав пенальти в конце встречи, 34-летний португалец продемонстрировал неприличный жест, адресованный одному человеку в мире — главному тренеру «Атлетико» Диего Симеоне (напомню, аргентинец сам учудил подобное в ходе первого матча соперников в Мадриде). Лучшего бомбардира Лиги чемпионов (124 мяча в 160 матчах, у всего «Атлетико» — 118!) не смутили ни телекамеры, ни присутствие на трибунах его невесты и старшего сына Криштиану-младшего. Более того, Роналду, как утверждает Forza Juventus со ссылкой на Sky, заранее был уверен, что игра с «матрасниками» получится захватывающей, и пригласил на стадион всех друзей и родственников.

Кстати, наставник «Атлетико» отреагировал на поступок португальца без лишних эмоций. «Криштиану Роналду — лучший в мире. Он умеет показывать такую игру в большие футбольные вечера. Его жест? Он видел, как я сделал это в первом матче на „Ванда Метрополитано“, и, как и я, хотел показать свой характер», — цитирует Диего Симеоне Football Italia.

Как известно, Симеоне за свою выходку избежал дисквалификации, хотя штраф заплатит. Есть все основания полагать, что хулиганская выходка не сойдет с рук и пятикратному обладателю «Золотого мяча». Пусть он даже штампует голы пачками (только головой — 97 мячей в карьере!), сравнялся по числу хет-триков в Лиге чемпионов с Лионелем Месси (по 8) и может взлететь от газона на целых 78 сантиметров (на 7 см выше, чем средний баскетболист НБА!).

*Раздевалка «Ювентуса» после матча с «Атлетико»

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Криштиану Роналду приобрел роскошный Rolls Royce.

Фото Getty Images

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