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Происшествия

Проходил подготовку в России: на Донбассе задержали боевика «ЛНР»

11:17 13 марта 2019   89
боевик
Инф. «ФАКТОВ»

12 марта на одном из блокпостов в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе сотрудниками Национальной полиции был задержан боевик 4-й отдельной мотострелковой бригады 2 АК оккупационных войск, гражданин Б. Об этом сообщили в штабе ООС.

Известно, что наемник после подготовки в Белгороде (Россия) вступил в ряды российских оккупационных войск, участвовал в военных действиях на территории Донецкой и Луганской областей.
Сейчас с гражданином Б. проводятся следственные действия правоохранительными органами Объединенных сил.

Напомним, на днях в Луганской области полиция задержала боевика террористической «ЛНР». 25-летний житель Днепропетровской области с 2014 года примкнул к незаконному вооруженному формированию и участвовал в боевых действиях возле Дебальцево, села Желобок, села Сокольники и на Бахмутской трассе. Пообщавшись с СБУ, боевик выразил желание сотрудничать со следствием, а также записал видео с признанием и раскаянием. А задержанный в средине февраля на линии разграничения на Донбассе боевик «ЛНР» сотрудничает с СБУ и дает показания.

Как сообщали «ФАКТЫ», сотрудники Нацполиции и Госпогранслужбы раскрыли схему легализации в Украине граждан России, воевавших на стороне боевиков на Донбассе, в Сирии и ИГИЛ.

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