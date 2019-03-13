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Спорт

Биатлон в Эстерсунде: где смотреть онлайн мужскую индивидуальную гонку на чемпионате мира

11:17 13 марта 2019   180
Сергей Семенов
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

В среду, 13 марта, в шведском Эстерсунде будет разыгран очередной комплект медалей чемпионата мира по биатлону, который продлится до 17 марта.

В индивидуальной гонке на 20 км у мужчин нашу страну среди 103 участников представит квартет биатлонистов. Артем Тищенко уйдет на дистанцию под 18-м стартовым номером, Сергей Семенов (на фото) — под 51-м, Руслан Ткаленко — под 80-м и дебютант мировых первенств Виталий Труш — под 96-м.

Новоиспеченный чемпион мира в гонке преследования Дмитрий Пидручный, а также Артем Прима, по решению тренеров, этот старт пропустят.

Чемпионат мира. Эстерсунд (Швеция)

13 марта (среда)

Индивидуальная гонка (мужчины) 17:10 «UA:Перший», «Спорт 1», «Евроспорт 1», «Матч ТВ»

Онлайн-видеотрансляцию мужской спринтерской гонки смотрите по этой ссылке.

В четверг, 14 марта, на состязаниях в Эстерсунде запланирована одиночная смешанная эстафета.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Меркушина, Джима и Журавок финишировали в женской индивидуальной гонке в топ-15.

Фото biathlon.com.ua

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