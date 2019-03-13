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Юлия Тимошенко пообещала Арсену Авакову должность премьера, — активист
Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко пообещала в случае своей победы на выборах должность премьер-министра Арсену Авакову, действующему главе МВД. Его нынешний заместитель, Игорь Купранец, получит должность главы МВД. Об этом на своей странице в Facebook написал активист Филипп Духлий, комментируя выступление Тимошенко и Авакова в прямом эфире на телеканале ICTV.
«…Арсену Борисовичу пообещали кресло премьера, а его заму Купранцу — министра МВД, и он все отрабатывает, организовывая силовое прикрытие Юлиных собраний, вкидывает, качает ситуацию нацдружинами и всячески демонстрирует свою силу, намекая на силовое решение своих задач в случае, если результаты не устроят Тимошенко», — написал Филипп Духлий.
Также активист считает, что заявление Авакова в прямом эфире «у нас будет новый президент» является, по сути, ультиматумом президенту Петру Порошенко.
Напомним, выборы президента Украины пройдут 31 марта 2019 года. Согласно данным социологических опросов, лидерами предвыборной гонки на данный момент являются Петр Порошенко, Владимир Зеленский, Юлия Тимошенко.
Фото Филипп Духлий/Facebook
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