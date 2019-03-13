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В канун дня рождения: форвард «Динамо» перенес операцию в Барселоне (фото)
Испанский нападающий Фран Соль, перешедший зимой в киевское «Динамо» из голландского клуба «Виллем II», прооперирован в одной из клиник «Барселоны». Об этом сам футболист, получивший серьезную травму плеча в матче чемпионата Украины с «Десной», сообщил в Instagram.
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА «ДИНАМО» — «ЧЕЛСИ»
«Операция прошла вчера, 12 марта, как и планировалось. С сегодняшнего дня начинаю восстановление, чтобы, как можно скорее, вернуться на футбольное поле. Это не лучший период, чтобы провести день рождения (13 марта испанцу исполнилось 27 лет. — Авт.). Спасибо всем за ободряющие сообщения. Вперед, „Динамо“! Нет ничего невозможного в футболе», — написал Фран Соль, сопроводив пост фото из больничной палаты.
Напомню, что нападающий успел провести за команду Александра Хацкевича всего четыре встречи, в которых забил два мяча.
По неофициальной информации, Фран Соль не вернется в строй до конца сезона.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть матч Лиги Европы «Динамо» — «Челси».
Фото ФК «Динамо», Instagram
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