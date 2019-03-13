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Спорт

В канун дня рождения: форвард «Динамо» перенес операцию в Барселоне (фото)

13:07 13 марта 2019   70
Фран Соль
Юрий САЙ, «ФАКТЫ»

Испанский нападающий Фран Соль, перешедший зимой в киевское «Динамо» из голландского клуба «Виллем II», прооперирован в одной из клиник «Барселоны». Об этом сам футболист, получивший серьезную травму плеча в матче чемпионата Украины с «Десной», сообщил в Instagram.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА «ДИНАМО» — «ЧЕЛСИ»

«Операция прошла вчера, 12 марта, как и планировалось. С сегодняшнего дня начинаю восстановление, чтобы, как можно скорее, вернуться на футбольное поле. Это не лучший период, чтобы провести день рождения (13 марта испанцу исполнилось 27 лет. — Авт.). Спасибо всем за ободряющие сообщения. Вперед, „Динамо“! Нет ничего невозможного в футболе», — написал Фран Соль, сопроводив пост фото из больничной палаты.

Напомню, что нападающий успел провести за команду Александра Хацкевича всего четыре встречи, в которых забил два мяча.

По неофициальной информации, Фран Соль не вернется в строй до конца сезона.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть матч Лиги Европы «Динамо» — «Челси».

Фото ФК «Динамо», Instagram

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