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Проверить знания ПДД теперь можно онлайн: как это сделать
У украинцев появилась возможность проверить свои знания Правил дорожного движения онлайн. Сделать это можно на сайте Главного сервисного центра Министерства внутренних дел Украины.
«Онлайн-тренажер полностью имитирует условия, в которых гражданин сдает экзамен на знание ПДД в сервисном центре МВД. У тебя будет: 20 минут, 20 случайно подобранных компьютером вопросов, возможность ошибиться не более двух раз для того, чтобы твоя попытка сдать тест считалась успешной», — говорится в сообщении ведомства на странице в Facebook.
Отмечается, что сервис является бесплатным и им можно пользоваться неограниченное количество раз.
Как писали «ФАКТЫ», в Украине может появиться возможность сдачи экзаменов на получение водительских прав без обязательного обучения на специальных курсах по вождению.
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— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..