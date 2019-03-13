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Во второй тур уверенно выходят Зеленский и Порошенко. Тимошенко — лишь третья
Если бы выборы президента Укарины состоялись в минувшее воскресенье, 10 марта, во второй тур вышли бы Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Среди тех, кто намерен обязательно голосовать, за Зеленского — 21,3%, за Петра Порошенко — 15,1%. На третьем месте — Юлия Тимошенко с 11,4% голосов. Четвертая позиция у Юрия Бойко (7,4%), пятый — Анатолий Гриценко — 6,3%. Об этом свидетельствуют результаты общенационального соцопроса, проведенного Центром социальных и маркетинговых исследований «Социс» с 5 по 10 марта 2019 года.
|Среди тех, кто обязательно будет голосовать
|Владимир Зеленский
|21,3
|Петр Порошенко
|15,1
|Юлия Тимошенко
|11,4
|Юрий Бойко
|7,4
|Анатолий Гриценко
|6,3
|Олег Ляшко
|3,7
|Игорь Смешко
|2,6
|Александр Вилкул
|2,2
|Руслан Кошулинский
|1,8
Были опрошены 2000 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях Украины (кроме АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей). Статистическая погрешность не превышает 2,1%.
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