Политика

Во второй тур уверенно выходят Зеленский и Порошенко. Тимошенко — лишь третья

Если бы выборы президента Укарины состоялись в минувшее воскресенье, 10 марта, во второй тур вышли бы Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Среди тех, кто намерен обязательно голосовать, за Зеленского — 21,3%, за Петра Порошенко — 15,1%. На третьем месте — Юлия Тимошенко с 11,4% голосов. Четвертая позиция у Юрия Бойко (7,4%), пятый — Анатолий Гриценко — 6,3%. Об этом свидетельствуют результаты общенационального соцопроса, проведенного Центром социальных и маркетинговых исследований «Социс» с 5 по 10 марта 2019 года.

Среди тех, кто обязательно будет голосовать Владимир Зеленский 21,3 Петр Порошенко 15,1 Юлия Тимошенко 11,4 Юрий Бойко 7,4 Анатолий Гриценко 6,3 Олег Ляшко 3,7 Игорь Смешко 2,6 Александр Вилкул 2,2 Руслан Кошулинский 1,8

Были опрошены 2000 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях Украины (кроме АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей). Статистическая погрешность не превышает 2,1%.

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