Происшествия

В Николаеве мать-одиночка сдирала шкуры с собак и котов (фото)

При проверке условий проживания детей в неблагополучных семьях сотрудники службы по делам детей Центрального района Николаева обнаружили, что в доме 37-летней матери-одиночки находились окровавленные шкуры животных. Вероятно, котов и собак. Как оказалось, женщина психически больна. Соседи жалуются на ее неадекватное поведение. Также они рассказали, что у некоторых недавно пропадали домашние животные. И что, возможно, это дело рук матери-одиночки.

Отмечается, что в доме женщины царила антисанитария, в комнатах было полно мусора.

Как сообщили «ФАКТАМ» в службе по делам детей Центрального района Николаева, они были вынуждены изъять у матери детей — мальчиков — 8 и 12 лет — и в настоящее время идет процесс лишения ее родительских прав. Мальчики имеют статус детей, лишенных родительской опеки, и переданы в другую семью. С ними также проводят работу психологи. О прошлом братья вспоминают неохотно, стараются вообще не говорить о матери. С точки зрения психологов, между мамой и детьми отсутствует эмоциональный контакт, который побуждал бы к восстановлению семьи.

Дети не хотят возвращаться к матери. Им нравится в новой семье.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что недавно в Одессе вынесли приговор живодеру, который систематически издевался над котятами на глазах у маленьких детей.

Кстати, реальный срок за жестокое обращение с животными в Украине впервые дали в Ивано-Франковской области. Мужчину, зарубившего топором соседских собак, приговорили к пяти годам тюрьмы.

«ФАКТЫ» также писали о том, что на Киевщине полиция задержала семейную пару, выдававшую себя за зоозащитников. Они забирали якобы на передержку породистых котов и собак и убивали их с особой жестокостью.

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