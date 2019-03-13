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Порошенко в Чернигове прошел через толпу "Нацкорпуса", несмотря на опасения охраны (видео)
В Чернигове, где находится с рабочей поездкой президент Петр Порошенко, не исключали новых столкновений, подобных тем, что случились в Черкассах между полицией и представителями «Нацкорпуса». Управление госохраны рекомендовало президенту избегать потенциально опасных ситуаций, тем не менее глава государства прошел через толпу «нацкорпусовцев», пикетировавших мероприятие.
Как сообщает «Главком», Порошенко отказался садиться в авто, чтобы объехать пикетчиков, а направился непосредственно к ним. «Так быстрее», — аргументировал президент. Поравнявшись с представителями «Нацкорпуса», Порошенко заявил, что не допустит дестабилизации страны.
«Я вас не боюсь и не дам вам дестабилизировать ситуацию в Украине», — цитирует «Обозреватель» заявление главы государства. После этого президент прошел через толпу митингующих к площади перед Екатерининской церковью, где состоялось выступление перед горожанами.
Напомним, в Черкассах 9 марта представители «Нацкорпуса» пришли пикетировать выступление президента. В результате драки радикально настроенных «нацкорпусовцев» с полицией пострадали более двадцати правоохранителей, в том числе и главный полицейский области.
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