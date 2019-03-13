Одним з головних чинників держави Порошенко вважає збереження української мови

Политика

Активісти та представники громадських організацій публічно оголосили про підтримку чинного президента України Петра Порошенка та його ініціативи щодо захисту української мови, закріплення її державного статусу та зміцнення її ролі в публічному просторі. Про це вони заявили під час прес-конференції, яка відбулась в інформаційній агенції «Українські новини».

«Мовне питання саме зараз на часі, тому ми закликаємо депутатів Верховної Ради відкинути всі суперечки та проголосувати за закон про забезпечення функціонування української мови як державної. Вважаю, що завдяки йому українська мова дійсно стане державною і державницькою. І це буде новою відправною точкою для подолання комплексу меншовартості, який нам протягом кількох століть намагалися прищепити», — заявила керівник громадської організації «Наш дім — Вита Литовська» Ірина Козловська.

Вона також нагадала, що сучасні українці є нащадками Київської Русі та спадкоємцями великої держави, яка утворилася на сході Європи та протягом кількох віків була форпостом європейської цивілізації, що боронив її від монгольської навали.

«Наші пращури фактично ціною власного існування завадили монгольським ордам просунутися по всій Європі. Зараз ми опинилися майже у тих самих умовах. Така ж сама орда, але тепер з Московії, пішла війною на Україну та намагається приєднати її до так званого „руського міра“. Я погоджуюсь з президентом Порошенком, що цей так званий „руський мір“ не що інше, як нова форма імперської ідеології та колоніального панування Москви над нашою державою», — заявила Козловська.

За її словами, той факт, що президент Порошенко протягом всієї своєї каденції невпинно боронив українську мову, говорить про його стратегічне мислення і тверде бажання зберегти нашу державу для майбутніх поколінь українців.

«Якщо у народу відібрати історичну пам'ять і мову, то ця нація є нежиттєздатною. Тому питання української мови важко недооцінити. Протягом багатьох століть вона зазнавала значних утисків з боку Російської імперії і в часи Радянського Союзу, коли з нас формували „совєтский народ“. І навіть зараз всі ці кремлівські проекти, типу „Новоросії“, будуть йди на нашу землю. Якщо згадати нашого безсмертного класика — Тараса Шевченка: „В своїй хаті — своя й правда, і сила, і воля“. Тому в нашій українській хаті має бути і наша українська мова», — заявив депутат Київської міської ради Тарас Криворучко.

За його словами, за останні роки, завдяки президенту Петру Порошенку, для захисту та розповсюдження української мови зроблено більше, ніж за всі роки незалежності. Як додала громадський активіст Ольга Шапор, президент Порошенко ще у 2018 році підписав указ про захист української мови, бо вона є одним з чинників, які об’єднують націю: «Від початку отримання Україною незалежності, вже більше ніж чверть століття, мова була поза увагою, і саме через це ми маємо те, що маємо — проблеми на сході країни і в Криму. Нас багато років намагалися роз’єднати саме по регіонах, бо саме так перемогти нас було б набагато легше. І, розуміючи це, президент заклав міцний фундамент для захисту нашої мови, оголосивши десятиліття української мови».



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