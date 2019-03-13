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В Украине вынесли суровый приговор боевику "ДНР", воевавшему под Донецком и Саур-Могилой

18:17 13 марта 2019   347
боевик
Инф. «ФАКТОВ»

В Черновцах вынесен строгий приговор пойманному в области бывшему боевику «ДНР». За участие в террористической организации (ч. 1 ст. 258−3 Уголовного кодекса Украины) гражданина приговорили к десяти годам лишения свободы. Санкция статьи предусматривает от восьми до 15 лет тюрьмы.

Как сообщает прокуратура Черновцов, решением суда у 50-летнего боевика будет конфисковано все имущество, за исключением жилья.

Житель Донецкой области примкнул к террористам «ДНР» в 2014 году. По данным СБУ, гражданин активно участвовал в боевых действиях против военнослужащих Вооруженных Сил Украины и сотрудников украинских правоохранительных органов. Террористы привлекали гражданина к боям возле Саур-Могилы, возле Донецкого аэропорта, Ясиноватой, Дмитровки, Красного Партизана, Песок и Авдеевки Донецкой области.

Напомним, ранее полиция задержала на блокпосту боевика «ЛНР», и тот согласился дать признательные показания и разоблачить своих бывших сообщников. В ряде случаев бывшие участники незаконных вооруженных формирований могут избежать наказания.

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