Происшествия

Дело Клименко, насчитывающее 1209 томов, наконец передано в суд

Громкое «дело налоговиков Януковича» наконец передано в суд. Бывших топ-чиновников Министерства доходов и сборов во главе с экс-министром Александром Клименко обвиняют в хищении 100 миллиардов гривен.

Следствие по делу длилось девять месяцев. На момент завершения расследования в деле насчитывается 1209 томов. Фигурируют в деле 52 подозреваемых.

«Преступная организация систематически обворовывала Украину во времена Януковича, — расказал генеральный прокурор Юрий Луценко. — Наша общая команда МВД и ГПУ смогла арестовать имущества преступников на 700 млн гривен, в том числе 10 домов, 20 квартир и 20 земельных участков, 19 нежилых помещений, 1000 вагонов».

Напомним, в мае 2017 года состоялась масштабная спецоперация по задержанию участников налоговых схем Януковича-Клименко. Состоялось 450 обысков на территории 15 областей. В июле 2017 года было проведено описание и арест имущества, приобретенного за деньги, украденные из госбюджета бывшими налоговиками.

Фото mvs.gov.ua

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