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Наука и технологии

В Facebook и Instagram произошел масштабный сбой: что об этом известно

20:12 13 марта 2019   17395
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Инф. «ФАКТОВ»

13 марта пользователи Facebook и Instagram столкнулись с перебоями в работе популярных сервисов. В жалобах, отправляемых службам поддержки, пользователи отмечают, что не могут войти в свой профиль, а те, кому все-таки удалось залогиниться, не могут отправлять сообщения и размещать публикации.

В Европе трудности в работе с Facebook наблюдаются во Франции, Болгарии, Австрии, Украине. Также много жалоб поступает от пользователей в США.

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Что касается Instagram, то жалобы поступают со всей Европы, в том числе из Украины, России, Беларуси. Также наблюдаются перебои в работе сервиса на восточном побережье США (Нью-Йорк, Филадельфия, Вашингтон, Бостон).

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Напомним, прошлый масштабный сбой Facebook пережил 22 февраля. Пользователи жаловались, что-либо видят пустой экран, либо лента новостей ограничивается старыми публикациями. Такие же проблемы в соцсети наблюдались 5 февраля 2019 года.

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