Украина

Невозможно предугадать, в какое именно утро проснешься знаменитым. Жил себе в Полтаве Андрей Карпов, обожал проводить время в онлайн-игре «World of tanks». Очень часто ему приходилось сражаться против соперников из России. И тогда Андрей придумал интересную вещь — он начал использовать голосовой чат в игре. Сначала чтобы узнать, чем дышат наши северные соседи, а потом попытался развеять мифы российской пропаганды о «плохой» и «неправильной» Украине. В конце концов, просто махнул рукой и начал откровенно троллить своих оппонентов. Именно тогда у Андрея Карпова, который в онлайн-сражениях выступал под ником «Полтава», и возникла идея создания телешоу, аналогов которому точно нет на постсоветском пространстве. Зарегистрировавшись в чат-рулетке, где компьютерная программа наугад выбирает собеседника, тогда еще начинающий видеоблогер начал выкладывать видео «душеспасительных бесед» с россиянами на свой канал на Youtube. Его ролики без цензуры быстро завоевали популярность среди пользователей интернета. Сегодня у Андрея более 170 тысяч подписчиков, а ролики с его беседами собирают сотни тысяч просмотров. Сейчас Андрей Полтава — узнаваемый видеоблогер, автор и ведущий проекта «Вата Шоу» на телеканале «Прямой». «ФАКТЫ» решили поговорить с ним, что называется, «за жизнь». И про «вату», конечно. Куда же без нее?

— Андрей, что все-таки такое «вата» в вашем понимании? Я заметил, что ватниками друг друга обычно называют, когда в споре нет других аргументов. Но мне кажется, что у этого неологизма все-таки должно быть какое-то определение.

— Вы знаете, откуда произошел этот мэм — «ватник»? Был такой персонаж, нарисованный в виде ватничка. Но об этом уже все забыли… Для меня ватник — это человек, у которого вместо мозгов вата.

— Винни-Пух такой?

— Да просто человек, которому невозможно ничего объяснить, доказать и который имеет совковое мышление. Вот как-то так я воспринимаю.

— Недавно общался с блогером Алексеем Арестовичем. Он считает, что Украина вообще наполовину ватное государство.

— То, что я не троллю украинскую «вату», не значит, что ее нет. У нас те же пережитки советского прошлого, то же наследие… Может быть, Майдан и вообще те события немного изменили часть населения, может быть, в процентном соотношении у нас не так все плохо как, например, в России, но в целом у нас то же самое. Не 50 процентов, а может, и больше даже. Учитывая, что люди голосуют за Ляшко, голосуют за Тимошенко, за популистов и, самое страшное, голосуют вообще за никого — за Зеленского, который, по сути, не политик, а просто актер, пытающийся сейчас играть роль президента, — вот и подсчитайте, сколько у нас ватного населения.

— Как же Майдану удалось победить?

— Как вы знаете, революции делают 5−10% населения. Это абсолютно нормально. Я считаю, что Майдан как бы подтолкнул людей в правильную сторону. А вот смогут ли они продолжить движение, зависит от них самих: сумеют люди избавиться от ватности у себя в головах или нет. Выборы как раз и покажут, изменилось общество вслед за Майданом или осталось такое же ватное, как было пять лет назад.

— Судя по роликам, где вы беседуете с россиянами, «ваты» там все-таки намного больше.

— В России к ватности добавляется еще «имперскость». И это величие, которое на самом деле в кавычках, оно создано телевизором. Там многие считают, что они сверхлюди. Вообще надо понимать, что российское общество вообще не считает украинцев за людей: мы этакие «заблудшие овцы», Украина — это «страна 404». То есть даже если россияне не любят Путина, не любят правительство, это не значит, что они автоматически считают украинцев за людей и думают, что Украина — это отдельная страна. Как только ты касаешься вопроса Украины, сразу же вся либеральность россиян пропадает. Вспомним, как Навальный говорил, мол, Крым не бутерброд…

— А Собчак? Она тоже сначала утверждала, что друг Украины, но потом заявила, что, если станет президентом России, Крым все равно не отдаст.

— Да, Собчак… Это все продукты путинского режима, они там внутри себя чего-то борются. Они просто как бы считают, что Путин неправильно деньги распределяет, а они хотят распределять иначе. Украинцев это вообще не касается, нам нужно понимать, что на данном этапе Украина и Россия должны быть подальше друг от друга. Как говорит Порошенко: «Подалі від Росії». Вот это идеальный вариант. Нам, ясное дело, придется каким-то образом с ними контактировать, но нужно, чтобы эти контакты были сведены к минимуму. Для нас сейчас открылся весь мир. Благодаря поддержке США, благодаря поддержке Европы, сейчас у нас есть все шансы занять очень хорошую нишу: IT-сектор, сельское хозяйство — это как минимум, это то, что реально мы можем делать.

— В видео на «Вата Шоу» постоянно фигурируют явно деградирующие личности. Нормальные собеседники попадаются хоть иногда? Я, например, ни разу не видел ролика с профессором.

— Разные люди бывали. Но, я вам скажу, появление интеллигенции в чат-рулетке — это был настоящий феномен. Раньше было так: запускаешь чат-рулетку, и 90% в нем — это веселые пьяные мужики, в тельняшках и без тельняшек, и ж*пы показывают, и все что угодно. А полгода назад как отрубило — появились прилично одетые люди: «Здравствуйте, я первый раз в чат-рулетке, но у меня к вам десять вопросов, Андрей». То есть прямо вот так — шрам от фуражки, просто на лбу его видно: или какие-то ФСБшники, или отставные военные, или, может быть, менты.

— Но рулетка же случайно соединяет?

— Если их много, и они все разговаривают с Украиной, то меня, соответственно, с ними соединяет. Понимаете, их не было, а потом они резко появились. То есть россияне просекли, что есть такая возможность… Я с украинской стороны с ними общаюсь, а они свою информацию пытаются украинцам вливать. Собеседники одно время пытались меня переубедить, а теперь или сразу матерятся, или говорят: «Все, с тобой неинтересно, я пошел». Они ищут, видимо, по рулетке нашу «вату», и с ней ведут душеспасительные беседы на тему «мы же братские народы». Это, мол, Путин с Порошенко что-то мутят, а у нас-то все хорошо, мы ж братушки.

— Андрей, в чем смысл вашей деятельности?

— Не хочу, чтобы украинцы опять поверили российскому вранью. Я никогда не был в России и всю жизнь думал, что россияне такие же, как мы с вами. Ну то есть нормальные люди со своими проблемами. У нас ведь часть населения думает, что россияне — это реально братья, как Гагарин со светлым взглядом, как в фильмах прекрасных Эльдара Рязанова… Люди не понимают, что российское общество нас, украинцев, ненавидит в принципе.

Нужно осознать, что 300 лет Россия уничтожала украинцев: морила голодом, выселяла, убивала и сейчас убивает. Вот спрашивают меня: в чем разница между русскими и украинцами? Отвечу: в ментальности. Украинцы — хочешь не хочешь, а в большей мере потомки хлебопашцев, которые населяли Украину, вели оседлый образ жизни: спокойные, сытые, кулаки. Россияне — это же потомки Золотой орды, бывший улус. Они кочевники — прибежали, награбили… На Донбасс вот прискакали, заводы вывезли, провода порезали — жизнь кипит.

Почему все говорят: в Украину въезжаешь — хатки побелены, заборчики… Мы привыкли вести оседлый образ жизни. У нас от этого ментальность более спокойная. У них все развалено, они не понимают, зачем это надо. У них юрта была, они ее собрали и поехали дальше грабить. В этом их суть.

Украинцы всегда прощают. Меня это злит. Мы забываем про убитых, про пытки, про Крым, про все остальное готовы забыть. Но не понимаем, что если мы сегодня забудем, что сейчас Крым оккупирован и часть Донбасса, то завтра… Россия же не остановится. Если сейчас мы это простим — они и дальше будут «откусывать» от Украины больше и больше, пока не заберут всю. Вот я пытаюсь сделать, чтобы украинцы помнили о том, что такое Россия, российское общество на данном этапе эволюции.

— А там, думаете, нормальных совсем нет?

— Есть процентов пять. Они ничего не решают, не могут… Такие люди бывают в чат-рулетке периодически. Обычно это выглядит так: «Андрей, привет, смотрю твое видео, красавчик, слава Украине, меня не показывай, потому что у меня будут проблемы». Они понимают, что живут в тоталитарном обществе, и у них реально проблемы могут быть от того, что они меня знают, от того, что… Да если там за репосты сажают!

— Андрей, в 2014 году я в соцсети «ВКонтакте» начинал заниматься примерно тем, чем вы занимаетесь сейчас в программе «Вата Шоу». Но я выбирал в собеседники людей, у которых все-таки оставались какие-то признаки интеллекта. Как выдерживаете вы? Одно из ваших самых знаменитых видео с «зелененьким» — оно ведь идет около 48 минут.

— Да, это классика… У меня бывали стримы-онлайн и по четыре часа, и сейчас есть записи по четыре часа. Как в том анекдоте: «Давай в общежитии заведем свиней». — «Да ты что, грязь, вонь». — «Ничего, свиньи привыкнут». Человек тоже животное — ко всему привыкает (улыбается). Не скажу, что мне это нравится. Все говорят: у тебя железные нервы. На самом деле — нет. Просто это та часть социальной работы, которую я на себя взял. У каждого свои недостатки в работе. Мне уже давно это жутко не нравится, делаю через силу.

Сейчас, кстати, я в творческом отпуске. Две недели у меня нет стримов на моих каналах. На «Прямом» я записываю, а тут… Честно? Не могу себя заставить. Уже не хочу их видеть.

— Есть ли в России надежда на молодежь?

— Часть молодежи есть нормальная, они там за Навального голосуют… Общество рождает подобных себе, понимаете? Сейчас украинское общество создало условия, когда дети растут в украиноязычной среде, с детского сада им прививаются определенные понятия об Украине — они уже через 10—15 лет будут настоящими украинцами. И для них будет абсолютно нормально знать английский язык, китайский…

А если на Донбассе пять лет рассказывали детям, что Захарченко и «Моторола» — это герои, которые боролись с «украфашистской хунтой», ну что из этих детей вырастет? Вот так же и в России — дети повторяют за взрослыми. Я это знаю опять же по чат-рулетке: включаешь — а там мальчишка лет восьми—десяти кричит: «Крым наш, хохлы…» — и матом… Они просто повторяют за родителями.

— Часто говорят, что отношения между Украиной и Россией могут измениться, допустим, после смерти Путина…

— Это заблуждение. Такая мысль навязывается российскими СМИ, да и у нас такое мнение бытует. Ничего подобного, Путин — вишенка на куче дерьма, этого российского общества. Он продукт этой кучи, поймите. Общество российское, оно родит себе нового Путина, нового «царя». Для Украины абсолютно ничего не поменяется.

Нужно понять, что Украина нужна России. Без Украины Россия не может существовать как империя, поскольку всю жизнь Украина была источником, в первую очередь мозгов. Как ни крути, все их скважины в Тюмени, в Сибири, на Дальнем Востоке — все это разведано украинцами. Почему все космические предприятия были расположены в Украине? Потому что здесь была рабочая сила, которая могла это потянуть. Так что россияне от нас так просто никогда не отцепятся.

*В 2017 году Андрей Полтава стал первым официальным волонтером Полтавской области. Во время прямых эфиров он собирает деньги для украинской армии и уже отправил в зону ООС не один миллион гривен. Сейчас Полтава покупает для армии беспилотники

— С Россией понятно. А вот, например, Казахстан — там какие люди? Тоже много «ваты»?

— По поводу казахов такое наблюдение: последние месяца четыре, может быть, пять под моим видео из Казахстана очень положительные отзывы, массово. Меня это удивляет, я не пойму, почему это происходит. Комментарии такие: «Алга, Казахстан» (в пер. с казахского — «Вперед, Казахстан». — Авт.), «Андрей, слава Украине! Андрей, молодец»… С другой стороны, я встречал людей из Казахстана, которые утверждают: «У нас тут такая „вата“, жуть».

Я говорил и говорю, что Беларусь и Казахстан — следующие жертвы Кремля. Найдутся какие-нибудь «казахские фашисты»… Северные территории Казахстана — это же исконно русская земля. Поэтому есть предпосылки к тому, чтобы там тоже начать заваруху. Россия будет лезть везде.

— А с психологами вам не приходилось работать после некоторых эфиров?

— Консультировать психологов или ходить к психиатру, имеете в виду (улыбается)? На самом деле никогда не обращался…

— У вас крепкие нервы?

— Не могу сказать, что крепкие, но человек, повторюсь, ко всему привыкает. В какой-то мере я и сам стал психологом. Такой себе психолог-самоучка. У меня в институте по психологии было пять, и мне нравился этот предмет. Иногда пользуюсь навыками, полученными за пять лет.

Сначала я работал без видео и на слух научился различать, когда люди врут, когда лукавят. Когда добавилось видео, стало совсем просто… Достаточно смотреть на человека, и в процентах 80 случаев я знаю, врет он или не врет. Так что я уже в своем деле генерал (улыбается).

— Часто вам угрожали?

— Каждый день. Устал банить. В Украине, правда, ничего личного не было. На улице как-то — нет, не угрозы, а просто человек сказал, что ему не нравятся мои видео.

— Приходилось читать некоторые комментарии под вашими видео… Да и в эфире тоже. Вас кроют матом, а вы сидите с невозмутимым видом. Не задевает?

— Когда задают вопрос по поводу оскорблений, я обычно рассказываю любимую притчу. У мудреца спросили: почему вы не реагируете, когда вас оскорбляют. И мудрец ответил: представьте, вы идете по улице, и лежит грязный вонючий бомж в лохмотьях. И этот грязный вонючий бомж снимает с себя лохмотья и начинает в вас бросать, а вы зачем-то примеряете их на себя. Просто не надевайте на себя эти лохмотья…

Вот так же и с ругательствами — зачем примерять грязные лохмотья на себя? В чем смысл? Если реагируешь на оскорбления — значит, прислушиваешься к мнению. Ну кто для меня эти крепостные из России? Кто они мне? Если близкий человек, которого я уважаю, скажет: ты, Андрей, дурак, — да, меня это заденет. Я подумаю: наверное, делаю что-то неправильно. А ругательства, наоборот, показывают, что я делаю все правильно.

— Как думаете, что будет с Донбассом?

— Сейчас главное не потерять всю Украину. Мы на пороге того, что достижения Майдана — все эти безвизы, децентрализации, армии и прочее — могут быть слиты просто на выборах. Если сейчас украинцы протупят и выберут не НАТО и Евросоюз, а Россию с «таежным союзом», то все — проблема Донбасса не будет нас волновать, потому что у нас будет то, что сейчас на Донбассе.

Ватников, которые есть в «ЛНР», «ДНР», нужно переубеждать, а не просто говорить: давай, люби Украину. Ну кто будет ее так просто любить? До таких людей, как и до россиян, доходит только через желудок. Они кричали: Россия, приди, введи войска! Россия пришла, ввела — и у них там реально разруха. Россияне все, что могли, с Донбасса вывезли, даже металл весь посрезали…

И вот рядом Украина. Украинцы ездят в Европу, путешествуют, работают, даже ездят работать в Европу. У нас жизнь бурлит.

— Слышал, что вы собрались в политику? Даже партию организуете. Зачем вам это? Или это шутка?

— Все вполне серьезно! Мы уже год пытаемся зарегистрировать партию. Нас Минюст пинает. Сейчас вроде что-то стало двигаться, но уже мало времени остается.

— Хотите попасть в Верховную Раду?

— Не то чтобы я хочу в Верховную Раду — я хочу влиять на украинскую политику. А лучший способ — влиять через написание законов. Это было бы нормальное продолжение моей блогерской деятельности. Я был лучшим блогером 2017 года, 2018 года, но я не хочу быть блогером вечно. Хватит разговаривать — нужно что-то менять.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Андрей Полтава заставил публично извиниться россиянку, которая в прямом эфире заявила: «Крым наш!»

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