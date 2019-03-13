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В Киеве неизвестные устроили погром на кладбище (фото, видео)
В Киеве вандалы устроили погром на Лесном кладбище. Могильные памятники были повалены и повреждены, ряд постаментов и декоративные вазы разбиты.
Фотографии результатов погрома опубликовал в Facebook Алексей Лупоносов. По какому принципу вандалы подбирали объекты для уничтожения, пока не понятно. Больше всего пострадал участок 93-А. Повреждены были и старые заброшенные могилы, и новые, достаточно ухоженные.
Инцидент с повреждением памятников случился в какой-то из дней в период с 3 по 10 марта. По словам Лупоносова, он обнаружил следы вандалов 10 марта, при том, что неделей ранее все памятники еще были целые.
Списать повреждения памятников на сильный ветер не получится, поскольку все случилось еще до прихода непогоды. В соцсетях подозревают, что на кладбище действовали не охотники за металлом, а обычные вандалы, и цель их была исключительно хулиганская.
Напомним, ранее в Черкассах устроили погром на старом еврейском кладбище, а в Одессе на кладбище устроили стрельбу.
Фото Алексей Лупоносов/Facebook
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