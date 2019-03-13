Спорт

«Барселона» разбила «Лион» и 12-й раз подряд вышла в ¼ финала Лиги чемпионов, видео голов

В среду, 13 марта, на знаменитом стадионе «Камп Ноу» состоялся ответный поединок 1/8 финала между испанской «Барселоной» и французским «Лионом» (первая встреча соперников завершилась «сухой» ничьей — 0:0). Хозяева поля разгромили соперника — 5:1 (Месси, 17, с пенальти, 78, Коутиньо, 31, Пике, 81, Дембеле, 86 — Тусар, 58), 12-й (!) раз подряд пробившись в четвертьфинал турнира. «Барса» не проигрывает дома в 30 (!) поединках подряд.

Каталонцы вышли вперед уже на 17-й минуте, когда польский рефери увидел фол Денайера в своей штрафной площадке на Суаресе (и видеоассистенты VAR это подтвердили) и назначил пенальти. Хотя на самом деле первым нарушил правила… форвард «Барселоны», наступивший на ногу французу. Как бы там ни было, взявшийся выносить «приговор» Месси в стиле Паненки (точно так же, как накануне его «друг» Криштиану Роналду) уверенно пробил с 11-метровой отметки — 1:0.

1:0 Месси (17-я мин.)

Самое непосредственное отношение имел уругваец Луис Суарес и ко второму взятию ворот французов, когда, уйдя финтом от соперника, выдал такой шикарный пас на партнера, что Коутиньо оставалось лишь поразить пустые ворота — 2:0.

2:0 Коутиньо (31-я мин.)

К сожалению для гостей, на этом их беды не закончились. На 34-й стало известно, что после столкновения с Коутиньо не сможет продолжить игру основной голкипер «Лиона» Антони Лопеш, и его заменил дебютант Лиги чемпионов Горжлен.

Впрочем, на 58-й минуте лионец Тусар реанимировал интригу (опять судьи смотрели «кино»). Оказалось — ненадолго. Шедевральный Месси на 78-й минуте забил сам, а затем помог Пике и Дембеле довести счет до неприличного — 5:1.

2:1 Тусар (58-я мин.)

3:1 Месси (78-я мин.)

4:1 Пике (81-я мин.)

4:1 Пике (81-я мин.)

5:1 Дембеле (86-я мин.)

Только вдумайтесь: у Лео теперь 62 мяча в 61 поединке Лиги чемпионов на «Камп Ноу»! Всего же в карьере аргентинца 680 точных ударов во всех турнирах (только вот незадача: у Криштиану Роналду — 700).

Таким образом, уже известны все четвертьфиналисты Лиги чемпионов: «Порту», «Манчестер Юнайтед», «Аякс», «Тоттенхэм», «Манчестер Сити», «Ювентус», «Барселона» и «Ливерпуль».

В пятницу, 15 марта, «ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию жеребьевок Лиги чемпионов (в 13:00) и Лиги Европы (в 14:00).

Кстати, на игре «Барселона» — «Лион» присутствовал главный тренер «Тоттенхэма» Моурисио Почеттино. Может, аргентинец что-то знает?..

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что хет-трик Криштиану Роналду принес «Ювентусу» путевку в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Фото Getty Images



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter