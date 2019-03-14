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Спорт

Умер гоночный директор Формулы-1 (фото)

10:03 14 марта 2019   73
Чарли Уайтинг
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Утром 14 марта в Мельбурне в преддверии Гран-при Австралии в возрасте 66 лет умер гоночный директор Формулы-1 Чарли Уайтинг — одна из ключевых фигур в мире автоспорта. Причина смерти — легочная эмболия.

Свои соболезнования в связи с кончиной британца уже выразили команды McLaren, Renault, Toro Rosso, Red Bull Racing и другие, сообщает Международная автомобильная федерация (FIA).

На посту гоночного директора Уайтинг руководил стартовым светофором на треке и давал старт гонкам. Кроме того, он был делегатом от FIA по безопасности и главой технического департамента Формулы-1. В обязанности Уайтинга входило управление логистикой на всех Гран-при, а также проверка болидов в боксах.

«Я знал Чарли всю свою гоночную карьеру. Мы вместе работали в качестве механиков, стали друзьями и много времени проводили вместе на трассах по всему миру. Известие о его смерти вызвало у меня огромную печаль.

Я опустошен. Это не только потеря для меня лично, но также для всей семьи Формулы-1, международной федерации и всего автоспорта", — заявил спортивный директор Формулы-1 Росс Браун.

Чарли Уайтинг начал свою карьеру в автоспорте в качестве ассистента своего старшего брата Ника, который в мастерской, расположенной рядом с гоночной трассой «Брэндс-Хэтч» (Англия), занимался подготовкой шоссейных и раллийных автомобилей.

В Формуле-1 Уайтинг начал работать в 1977 году в команде «Хескет», но через несколько лет сделал карьеру в «Брэбэме» Берни Экклстоуна, стал старшим механиком и сыграл важную роль в победах Нельсона Пике в чемпионатах мира 1981 и 1983 годов (у его брата Ника, открывшего магазин запчастей для гоночных автомобилей, дела шли не столь головокружительно, а в 1990 году случилась трагедия — Уайтинга-старшего убили).

Позже Уайтинг перешел на работу в Международную федерацию автоспорта в качестве технического делегата, а с 1997 года стал гоночным директором и директором по гоночной безопасности.

*Чарли Уайтинг и легендарный Михаэль Шумахер

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что пятикратный чемпион Формулы-1 купил пентхаус за 40 млн долларов.

Фото FIA

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