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В России завели дело на Вятровича за "реабилитацию нацизма"
В России возбудили дело против украинского историка, директора Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича. Исторические расследования, проводимые институтом, дали повод россиянам приписать Вятровичу «реабилитацию нацизма».
В качестве предлога для возбуждения дела Россия использовала свой собственный фейк о «принадлежности украинских националистов к войскам СС» во время Второй мировой войны.
Каких-либо серьезных последствий для Вятровича возбуждение уголовного дела не несет. Статья, которую россияне приписывают директору УИНП, предполагает до пяти лет лишения свободы. Но при этом въезд Вятровичу в Россию давно закрыт — еще в ноябре 2018 года он вместе с другими 320 украинцами попал в санкционный список РФ.
Сам Вятрович считает, что все российские санкции — это признание заслуг в информационном противостоянии с РФ. Также директор УИНП убежден, что только после поражения России в войне возможно начать восстановление отношений между украинцами и россиянами.
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Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..