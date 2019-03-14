Политика

В России завели дело на Вятровича за "реабилитацию нацизма"

В России возбудили дело против украинского историка, директора Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича. Исторические расследования, проводимые институтом, дали повод россиянам приписать Вятровичу «реабилитацию нацизма».

В качестве предлога для возбуждения дела Россия использовала свой собственный фейк о «принадлежности украинских националистов к войскам СС» во время Второй мировой войны.

Каких-либо серьезных последствий для Вятровича возбуждение уголовного дела не несет. Статья, которую россияне приписывают директору УИНП, предполагает до пяти лет лишения свободы. Но при этом въезд Вятровичу в Россию давно закрыт — еще в ноябре 2018 года он вместе с другими 320 украинцами попал в санкционный список РФ.

Сам Вятрович считает, что все российские санкции — это признание заслуг в информационном противостоянии с РФ. Также директор УИНП убежден, что только после поражения России в войне возможно начать восстановление отношений между украинцами и россиянами.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter