- 11:21 В Киеве нашли окровавленный труп сотрудника Администрации президента, — СМИ
- 11:20 Не только Украина: названы страны, которые станут следующими жертвами Путина
- 11:13 В Одессе таможенники заставили предпринимателя соскоблить логотип известной фирмы с 12 тысяч ножей
- 10:59 Мужчина спас застрявших посреди замерзшего озера собак, проложив для них дорогу во льду своим голым торсом
- 10:57 Биатлон в Эстерсунде: где смотреть одиночную смешанную эстафету на чемпионате мира
- 10:47 "Русская горячка": Вятрович ответил Следственному комитету России
- 10:35 На волоске от смерти: в США во время футбольного матча на поле рухнул столб с прожекторами
- 10:33 Боевики бегут на мирную территорию Украины: стало известно об опасной тенденции
- 10:33 Непревзойденный гений: 140 лет назад родился автор теории относительности Альберт Эйнштейн
- 10:30 Двухлетний ребенок пять дней провел в горах один и выжил
В Одессе таможенники заставили предпринимателя соскоблить логотип известной фирмы с 12 тысяч ножей (фото)
Крупная партия кухонных ножей прибыла из Китая в Одесский морской торговый порт. Во время досмотра груза таможенники обратили внимание на несоответствие маркировки товаров и информации, заявленной в декларации. Так, на упаковку и на 12 тысяч ножей была нанесена марка Tramontina — всемирно известной бразильской корпорации. Но документы не содержали ни одного упоминания о том, что производителем кухонных принадлежностей является знаменитая компания.
Таможенное оформление товара сразу приостановили, так как заподозрили, что нарушены права интеллектуальной собственности. Как отметили в Одесской таможне, в город прибыл официальный представитель владельца марки Tramontina в Украине, который подтвердил, что обнаруженный товар является фальсификатом.
В результате выяснения отношений правообладатель и владелец товара договорились, что обозначение Tramontina будет удалено и на упаковке, и на ножах.
«Предприниматель в течение несколько дней в присутствии представителя Tramontina соскабливал маркировки. Лишь после данной процедуры 12 тысяч „обновленных“ ножей — без наличия торговой марки — пустили в оборот», — рассказали в ведомстве.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Украину пытались ввезти крупную партию контрафактных запчастей к автомобилям TOYOTA стоимостью более 12,2 миллиона гривен. Выявить подделку одесским таможенникам помог эксперт.
«ФАКТЫ» также писали, что во Львове была выявлена схема незаконного ввоза в Украину элитных авто без внесения обязательных таможенных платежей. Организовали аферу львовские таможенники. Машины продавали в Украине по поддельным документам.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!