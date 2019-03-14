Происшествия

В Одессе таможенники заставили предпринимателя соскоблить логотип известной фирмы с 12 тысяч ножей (фото)

Крупная партия кухонных ножей прибыла из Китая в Одесский морской торговый порт. Во время досмотра груза таможенники обратили внимание на несоответствие маркировки товаров и информации, заявленной в декларации. Так, на упаковку и на 12 тысяч ножей была нанесена марка Tramontina — всемирно известной бразильской корпорации. Но документы не содержали ни одного упоминания о том, что производителем кухонных принадлежностей является знаменитая компания.

Таможенное оформление товара сразу приостановили, так как заподозрили, что нарушены права интеллектуальной собственности. Как отметили в Одесской таможне, в город прибыл официальный представитель владельца марки Tramontina в Украине, который подтвердил, что обнаруженный товар является фальсификатом.

В результате выяснения отношений правообладатель и владелец товара договорились, что обозначение Tramontina будет удалено и на упаковке, и на ножах.

«Предприниматель в течение несколько дней в присутствии представителя Tramontina соскабливал маркировки. Лишь после данной процедуры 12 тысяч „обновленных“ ножей — без наличия торговой марки — пустили в оборот», — рассказали в ведомстве.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Украину пытались ввезти крупную партию контрафактных запчастей к автомобилям TOYOTA стоимостью более 12,2 миллиона гривен. Выявить подделку одесским таможенникам помог эксперт.

«ФАКТЫ» также писали, что во Львове была выявлена схема незаконного ввоза в Украину элитных авто без внесения обязательных таможенных платежей. Организовали аферу львовские таможенники. Машины продавали в Украине по поддельным документам.

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