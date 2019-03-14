Стало известно, почему доллар резко взлетел в цене

Деньги

В последние дни курс доллара демонстрирует тенденцию к росту. По состоянию на утро 14 марта на межбанке курс гривни к доллару составляет 26,68/26,70. На наличном рынке средний курс вплотную приблизился к отметке 27 грн/доллар (26,8 — покупка, 26,9 — продажа). У экспертов есть несколько объяснений нового тренда на валютном рынке.

«Нынешний курсовой всплеск стоит связывать с аукционом Минфина и интересом инвесторов к валютным ОВГЗ, что ранее сдерживало валютное предложение и подогревало спрос», — убежден директор казначейства банка «Кредит Днепр» Олег Куринной.

Кроме того, финансисты связывают новые тенденции с окончанием налогового периода, под который до сих пор активно конвертировали доллар. Еще один фактор, повлиявший на стоимость валюты США, — спрос на доллар со стороны населения. Праздники закончились, и люди стали активнее покупать валюту в «обменниках» и системах интернет-банкинга, считают эксперты.

Рост курса доллара на наличном рынке нашел отражение и в официальном валютном курсе, устанавливаемом НБУ. На 14 марта Нацбанк установил курс в 26,70 грн/доллар, американская валюта подорожала на 35 копеек.

Стоит ли рассчитывать в ближайшее время на новые курсовые высоты, читайте в статье «После затяжного падения доллар резко подорожал: чего ждать дальше».

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