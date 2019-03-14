Политика

Порошенко: в 2014 году добровольцы на фронте дали Украине самое ценное — время

Украина никогда не забудет подвига добровольцев, вставших на защиту страны против российской агрессии и давших Украине самое ценное на тот момент — время. Об этом заявил президент Петр Порошенко, поздравляя с Днем добровольца бойцов батальона имени Сергея Кульчицкого.

«Сотни самообороны Майдана в самое тяжелое время для Украины приняли решение взять на себя ответственность за защиту Родины. Так было основано массовое добровольческое движение, которое стало основой и движущей силой нового украинского войска. Именно 14 марта 2014 более пяти сотен бойцов-добровольцев прибыли на полигон в Новые Петровцы. И это тогда стало началом боевого пути первого добровольческого батальона», — напомнил президент.

«Бывшие добровольческие подразделения теперь интегрированы в ряды Вооруженных Сил или Национальной гвардии. Они хорошо подготовлены, вышколены и оснащены», — добавил Порошенко.

В День добровольца глава государства призвал вспомнить и больше не допускать ошибок, совершенных в прошлом. «Никогда не повторим ошибок прошлого, ведь именно ослабление армии создало почву для агрессии против Украины», — отметил он.

Напомним, с 2017 года в Украине отмечается День добровольца. Он посвящен событиям марта 2014 года, когда в Украине появилось первое добровольческое боевое подразделение — резервный батальон Национальной гвардии.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter