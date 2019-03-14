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Наука и технологии

Facebook возобновил работу после самого масштабного сбоя в истории

13:28 14 марта 2019   216
фейсбук
Инф. «ФАКТОВ»

Социальная сеть Facebook пережила наиболее масштабный сбой за всю свою историю. Перебои в работе сервиса начались около 16.00 13 марта и затянулись до утра 14 марта. Проблемы наблюдались у пользователей в большинстве стран Европы и в США.

Кроме Facebook, не работало приложение Facebook Messenger, а также партнерские сервисы Instagram и WhatsApp.

В администрации социальной сети не разглашают причину масштабного сбоя. Но после того, как начали звучать предположения о работе хакеров и о DDoS-атаке на серверы Facebook, разработчики решили внести ясность.

«Мы сосредоточены на том, чтобы решить проблему как можно скорее, но можем подтвердить, что проблема не связана с DDoS-атакой», — говорится в заявлении Facebook.

После появления официального комментария представителей соцсети журналисты американского телеканала NBC выдвинули новую версию. Ссылаясь на внутренние источники в Facebook, журналисты говорят, что причины проблем были чисто техническими — существующие системы не справились с нагрузкой.

Напомним, это уже не первый масштабный сбой в работе Facebook. Сервис Downdetector зафиксировал несколько подобных инцидентов в феврале и марте.

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