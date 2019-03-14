Жеребьевка Лиги чемпионов и Лиги Европы: онлайн-трансляция из Ньона

Спорт

В пятницу, 15 марта, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка решающих раундов плей-офф Лиги чемпионов (в 13:00) и Лиги Европы (в 14:00). К сожалению, после вылета «Динамо» от «Челси» представителей Украины в еврокубках не осталось.

«ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию мероприятия, за которой вы сможете следить в этой новости.

Уже «пожеребили»?

До церемонии еще достаточно времени, а в сети уже активно обсуждают появившиеся «результаты жеребьевки четвертьфинала Лиги чемпионов». Утверждается, что пары «слил» директор УЕФА Джорджио Маркетти. Сделал это случайно и сразу же удалил, но фото документа уже распространилось.

«Ливерпуль» — «Аякс»

«Ювентус» — «Порту»

«Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм»

«Барселона» — «Манчестер Сити»

Даже если предположить, что это действительно настоящее фото, то накануне всегда проходит пробная жеребьевка. Словом, посмотрим…

Процедура жеребьевки

Во время церемонии в Ньоне проведут «слепую» жеребьевку Лиги чемпионов и Лиги Европы (друг с другом могут сыграть команды из одной страны).

При этом состоится жеребьевка не только пар ¼ и финала, но и полуфиналов. С административной целью будут определены даже хозяева полей в решающих встречах турниров.

Участники жеребьевки Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» (Англия)

«Манчестер Юнайтед» (Англия)

«Ливерпуль» (Англия)

«Тоттенхэм» (Англия)

«Барселона» (Испания)

«Аякс» (Нидерланды)

«Ювентус» (Италия)

«Порту» (Португалия)

Кстати, впервые за последние 10 лет в четвертьфинале Лиги чемпионов сыграют четыре английских клуба (в сезоне-2008/2009 Туманный Альбион делегировал «Челси», «Арсенал», «Ливерпуль» и «МЮ»).

Кроме того, впервые за 11 лет четвертьфинал турнира пройдет без «Баварии» и «Реала».

Добавлю, что шесть из восьми четвертьфиналистов турнира (кроме «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма») уже владели трофеем. «Барселона» и «Ливерпуль» побеждали по пять раз, «Аякс» — четыре, «МЮ» — три, «Ювентус» и Порту" - по два.

Участники жеребьевки Лиги Европы

«Челси» (Англия)

«Арсенал» (Англия)

«Славия» (Чехия)

«Бенфика» (Португалия)

«Валенсия» (Испания)

«Вильярреал» (Испания)

«Наполи» (Италия)

«Айнтрахт» (Германия)

Борьбу за трофей продолжат по два представителя Испании и Англии, а также по одному клубу из Италии, Португалии, Германии и Чехии (та самая пражская «Славия», которую «Динамо» прошлым летом обыграло в квалификации Лиги чемпионов).

Кстати, во второй раз в истории и впервые за 48 лет в ¼ финала еврокубков сыграют шесть команд из Англии (первый раз такое было в сезоне-1970/1971).

Призовые от УЕФА

Участники Лиги чемпионов, кроме спортивных достижений, могут рассчитывать и на солидные призовые от УЕФА. Выход в ¼ финала — 10,5 млн евро, в ½ финала — 12 млн, в финал — 15 млн, победа в турнире — 19 млн. Кроме того, триумфатор Лиги чемпионов автоматически гарантирует еще 3,5 млн евро за участие в Суперкубке УЕФА (плюс 1 млн за победу).

В Лиге Европы бонусы куда скромнее, но и там есть за что бороться. Выход в ¼ финала гарантировал каждому клубу 1,5 млн евро. За путевку в полуфинал командам полагается — 2,4 млн, за участие в финале — 4,5 млн, за победу в турнире — 8,5 млн.

Кубок Лиги чемпионов

Трофей Лиги чемпионов представляет собой серебряную амфору с золотым покрытием внутри. Высота кубка — 73.5 см, вес — 7,5 кг, номинальная стоимость — 10 тысяч швейцарских франков (примерно 10 тысяч долларов). На задней стенке кубка выгравированы названия клубов, становившихся его обладателями в разные годы. Изготовитель трофея — швейцарский ювелир Юрг Штадельманн.

Кстати, нынешний кубок уже шестой по счету. Согласно правилу, введенному в сезоне 1968/1969, клуб, который выиграл трофей в общей сложности пять раз или трижды подряд, мог оставить его у себя на вечное пользование. Однако в 2009 году это правило претерпело изменения (вручается копия). По собственному оригинальному кубку имеют «Реал», «Аякс», «Бавария», «Милан» и «Ливерпуль».

Путь в Мадрид

9/10 апреля — первые матчи ¼ финала Лиги чемпионов

16/17 апреля — ответные матчи ¼ финала

30 апреля/1 мая — первые матчи ½ финала

7/8 мая — ответные матчи ½ финала

1 июня — финал

Решающий поединок Лиги чемпионов — в Мадриде

Обладатель трофея в нынешнем сезоне определится на домашней арене «Атлетико» стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.

Открытие арены, которая была способна принять 20 тысяч зрителей, состоялось в сентябре 1994 года. В 1996-м стадион принимал ответный матч за Суперкубок Испании между «Атлетико» и «Барселоной» (мадридцы выиграли 3:1, но поскольку уступили в первом матче 2:5, трофей достался каталонцам), а в 2002-м — чемпионат мира по легкой атлетике.

В 2004 году арену закрыли, а в 2013-м «Атлетико» объявил, что на месте старого стадиона будет строить новый. Новенький «Ванда Метрополитано» вместимостью 67 тысяч зрителей (и стоимостью 240 млн евро) открыли в сентябре 2017-го поединком чемпионата Испании между «Атлетико» и «Малагой» (1:0).

Кстати, «Ванда» в названии арены — это основной (китайский) акционер «Атлетико», а «Метрополитано» — историческое название стадиона, на котором мадридцы выступали с 1923 по 1966 год до переезда на «Висенте Кальдерон».

*Стадион «Ванда Метрополитано»

Главный трофей Лиги Европы весит 15 кг

У кубка, вручаемого за победу в Лиге Европы, нет ручек, а еще он самый тяжелый клубный трофей Европы.

Серебряная чаша весом 15 килограммов имеет высоту 65 см, ширину 33 см и глубину 23 см сантиметра.

Трофей в виде серебряного кубка на постаменте из желтого мрамора был разработан и изготовлен в миланской мастерской Бертони.

Путь в Баку

11 апреля — первые матчи ¼ финала

18 апреля — ответные матчи ¼ финала

2 мая — первые матчи ½ финала

9 мая — ответные матчи ½ финала

29 мая — финал

Финал Лиги Европы — в Баку

Решающий поединок Лиги Европы в этом сезоне состоится на стадионе «Олимпийский» в столице Азербайджана Баку. Арена, способная принять на своих трибунах 69 870 болельщиков, была открыта в 2015 году. Строительство стадиона обошлось в 710,6 млн евро.

Кстати, кроме финала Лиги Европы, Олимпийский стадион в Баку примет три матча группового этапа и одну игру четвертьфинала чемпионата Европы 2020 года.

*На строительство Олимпийского стадиона в Баку потратили более 700 млн евро

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Барселона» разгромила в Лиге чемпионов «Лион».

Фото Getty Images, uefa.com



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