Масштабный пожар в Пирогово: знаменитый музей удалось отстоять у огня (фото, видео)

Происшествия

Под Киевом из-за любителей поджигать траву чуть не сгорел музей под открытым небом в Пирогово. Музей уникален тем, что здесь собраны деревянные сооружения, то есть подавляющее большинство экспонатов крайне уязвимы перед огнем.

Пожар в селе Пирогово случился в ночь на 14 марта. Огонь распространился на поле, относящееся к природному парку «Голосеевский», и постепенно пламя подбиралось к территории музея.

Фотографии того, как команда «Музея под открытым небом» боролась с огнем, опубликовал Артем Палиенко в Facebook. По его словам, для ликвидации огня понадобились 15 огнетушителей, а борьба с бушующим пламенем растянулась на два часа. «Выгорели где-то пара гектаров, опасность для музея и села рядом. Да, возможно, там были животные (надеюсь, что нет)», — рассказал он.

По словам Палиенко, потушить пожар можно было бы быстрее, если бы на помощь пришли работники парка «Голосеевский» или жители села Пирогово. Из проезжавших мимо десяти местных жителей никто не остановился помочь.

Напомним, в Национальном музее народной архитектуры и быта в селе Пирогово собраны образцы деревянной архитектуры — дома, мельницы, церковь, хозяйственные постройки. При пожарах в музее в 2006 году была утрачена часть экспозиции — карпатские дома. В 2007 году в музее снова случился пожар, но на этот раз пострадал объект, не представляющий исторической ценности.

Фото Артем Палиенко/Facebook

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