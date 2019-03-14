Происшествия

В Харькове «зацеперы» устроили опасные развлечения на вокзале (видео)

В Харькове «зацеперы» попытались проехаться «верхом» на скоростном поезде «Интерсити». Одного из них удалось снять с локомотива перед началом движения поезда.

Автор видео, опубликованного в группе kharkov_brazzers, отмечает, что инцидент произошел на Южном вокзале.

«Интересно, он хоть представляет какие могут быть последствия сего дурачества? Не повторяйте такую дичь», — комментирует он.

Внимание, в кадре звучит ненормативная лексика.

В сети активно обсуждают увиденное, осуждая подобные эксперименты.

«Зачем снимать со сцепки этот биомусор? Самоустранился бы через пару километров. где-нибудь в Люботине нашли бы ошметки, выдали бы родителям в коробке из-под обуви», — пишет Oleg Markoff.

«А страдают машинисты, из-за таких убогих», — поддерживает его другая пользовательница сети.

Одна из женщин призналась, что у самой растет такой же безответственный ребенок.

«У самой такой, борюсь, борюсь с переходным возрастом, но ничего не докажешь», — жалуется она.

Напомним, в Ровно подростки легли под приближающийся на большой скорости поезд. В это время еще один парень снимал это на видео. Когда поезд остановился, юнцы вылезли из-под него и принялись бежать.

А в Одессе 20-летний «зацепер» скончался послеудара электротоком высокого напряжения на крыше грузового железнодорожного состава.

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