Происшествия

В Керченском проливе произошло ЧП с судном, следовавшим из Украины: первые детали инцидента

В Керченском проливе сел на мель балкер Maryland, который шел в караване из Мариуполя в Италию с грузом металла. На данный момент он остается заблокированным, хотя движение по каналу осуществляется в штатном режиме

В Росморречфлоте заявили, что судно пытались оттянуть два буксира (через некоторое время к ним присоединились еще два), но эта попытка потерпела неудачу.

«Пока тоже не вышло у них, судно никому не мешает, ограничений по осадке нет, угрозы экологии и жизни людей нет», — заявил представитель Росморречфлота.

В числе возможных причин инцидента он назвал высокую парусность, ошибку судоводителя или ошибку лоцмана.

Теперь в Росморречфлоте не исключают, что для снятия судна с мели его потребуется частично разгрузить.

Потерпевшее крушение судно принадлежит компании Klip Marine Shipmanagement и ходит под флагом Либерии.

Напомним, ранее в Украине заявили, что Черное море может стать для РФ «бермудским треугольником». В настоящее время ВМС Украины готовят новый проход украинских кораблей через Керченский пролив в сопровождении флота НАТО. О сроках, когда это произойдет, знают лишь три человека в стране.



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