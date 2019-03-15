Кормящий папа: японцы разработали искусственную грудь для мужчин

Наука и технологии

Пока многие звездные мамы пропагандируют необходимое каждому младенцу грудное вскармливание, предприниматели пытаются заработать. Об этом пишет Реалист.

Так, японская компания Dentsu представила на фестивале SXSW в Остине, штат Техас, искусственную «грудь» для отцов. Приспособление, внешне напоминающее женскую грудь, называется помощником кормящего отца.

«Японские дети спят меньше всех в мире. Мы хотим решить проблему и помочь отцам активнее участвовать в жизни своих детей», — сообщил представитель компании журналистам.

Искусственная грудь оснащена резервуаром для молока или молочной смеси, соской, а также специальным устройством, которое отслеживает процесс кормления ребенка и передает информацию на смартфон родителя.

Сообщается, что Dentsu пока не выпустила товар на рынок, но собирается это сделать. При этом журналисты интересуются, будет ли она напоминать покупателям, что данное приспособление все же не способно заменить естественное грудное вскармливание.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», не все гладко с грудью и у женщин: так, одна австралийка увеличила грудь и поплатилась за это: оказалось, что женщина отравилась силиконовыми имплантами. Еще одна мама стала жертвой доктора после пластики груди: анестезиолог изнасиловал пациентку прямо на больничной койке. Поэтому, возможно, у искусственной груди есть будущее.

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